Чт, 27.01.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Олимпиада
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Сборная Эстонии по футзалу признала первенство Андорры

Футзал. ФОТО: Marko Saarm / Sakala

На матче, который состоялся в Андорре, сборная Эстонии потерпела поражение. Счет 1:5.

Хозяева начали матч очень агрессивно, уже на первой минуте отличился Марк Массана Валлес. Эстонцы не смогли взять игру под контроль в ситуации с подачей углового. На последних секундах первого тайма удалось добиться ничей, благодаря голу Павла Рубеля.

Во втором матче удача отвернулась от эстонской команды, счет составил 1:5 в пользу Андорры.

Команды встретятся сегодня в 21.00.

Эстония и Андорра готовятся к апрельскому предварительному раунду отборочной серии чемпионата мира. Эстонская команда будет играть в Молдове, где, помимо хозяев, ей придется сразиться также с Грецией и Швейцарией. Андорра, чтобы получить возможность продвинуться дальше, встретится с Албанией, Швецией и Австрией.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back