Сборная Эстонии по футзалу признала первенство Андорры

Хозяева начали матч очень агрессивно, уже на первой минуте отличился Марк Массана Валлес. Эстонцы не смогли взять игру под контроль в ситуации с подачей углового. На последних секундах первого тайма удалось добиться ничей, благодаря голу Павла Рубеля.

Эстония и Андорра готовятся к апрельскому предварительному раунду отборочной серии чемпионата мира. Эстонская команда будет играть в Молдове, где, помимо хозяев, ей придется сразиться также с Грецией и Швейцарией. Андорра, чтобы получить возможность продвинуться дальше, встретится с Албанией, Швецией и Австрией.