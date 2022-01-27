Президент Финляндии считает, что конфликт вокруг Украины все еще можно решить мирным путем

По словам президента, ЕС является одним из основных участников дискуссий, направленных на поиск дипломатического решения конфликта.

Президент признался, что рассчитывал на более быструю реакцию со стороны Евросоюза. Хотя требования России адресованы США, они все же затрагивают и стран-членов ЕС, заявил Нийнистё.