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Президент Финляндии считает, что конфликт вокруг Украины все еще можно решить мирным путем

Президент Финляндии Саули Нийнистё. ФОТО: Hannah Mckay

Президент Финляндии Саули Нийнистё считает мирное разрешение конфликта вокруг Украины все еще возможным, пишет YLE.

По словам президента, ЕС является одним из основных участников дискуссий, направленных на поиск дипломатического решения конфликта.

Президент признался, что рассчитывал на более быструю реакцию со стороны Евросоюза. Хотя требования России адресованы США, они все же затрагивают и стран-членов ЕС, заявил Нийнистё.

В прошлую пятницу президент провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. В ходе беседы Нийнистё подчеркнул важность сохранения мира в Европе.

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