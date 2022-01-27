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Enefit Green: ограничения Минобороны тормозят строительство парков солнечных батарей

Фото иллюстративное. ФОТО: Dmitri Kotjuh

Дочернее предприятие концерна Eesti Energia, фирма Enefit Green утверждает, что введенное Министерством обороны ограничение на строительство солнечных панелей из соображений государственной обороны существенно ограничивает сооружение новых мощностей с использованием восстанавливаемой энергии в Ида-Вирумаа. Это станет реальностью в случае, если введенное ограничение сохранится и не будут предусмотрены меры по его смягчению.

В минувшую пятницу, 21 января сообщалось, что Министерство обороны Эстонии не согласовало строительство парков солнечных батарей, что снизило бы работоспособность радиосистем. Ограничение, главным образом, касается Юго-Восточной и Юго-Западной Эстонии. В других регионах Эстонии строить парки значительно проще.

Представитель Министерства обороны сказал, что строительство парков солнечных батарей в зоне ограничения радиосистем, то есть в зоне радиотишины, увеличивает уровень волнового шума на радиочастотах, что снижает дальность приема радиосигналов. В зоне ограничения электромагнитный волновой шум стараются держать на максимально низком уровне.

«Вводящиеся Министерством обороны ограничения влияют на планы Enefit Green по строительству солнечных батарей в первую очередь в Север-Восточной Эстонии, где кроме всего прочего наилучший потенциал для строительства парков солнечных батарей», - рассказал BNS руководитель направления использования солнечной энергии Enefit Green Райдо Халлик.

Халлик напомнил, что в Ида-Вирумаа исторически сформировалась очень сильная сеть линий электропередачи, также в этом регионе находится множество карьерных и шахтных разработок, территорию которых невозможно использовать для нужд сельского хозяйства, но можно адаптировать под строительство парков солнечных батарей.

Ограничения Министерства обороны перенаправляют новые проекты на территорию Центральной и Западной Эстонии, где возможности сетей ЛЭП значительно меньше, отметил Халлик. «Это значит, что проекты по развитию придется планировать в тех регионах, где придется привлекать дополнительные инвестиции в усиление электросетей», - отметил руководитель направления солнечных батарей Enefit Green.

Халлик добавил, что Министерство обороны пока не сообщило энергетикам, носят ли ограничения временный или постоянный характер, неизвестно также, ожидаются ли меры смягчения — с одной стороны, чтобы соблюсти интересы государственной обороны, с другой — чтобы обеспечить развитие восстанавливаемой энергетики.

По оценке Министерства обороны, проблема волнового шума возникает при крупном производстве электроэнергии и при парках солнечных панелей мощностью больше 100 киловатт, поэтому их строительство в зоне ограничения радиосистем нужно согласовывать с Министерством обороны, которое по соображениям госбезопасности может запретить строительство. Препятствий не возникает у парков мощностью до 25 киловатт, в которых электроэнергия производится для бытового потребления.

Министерству обороны вменена обязанность по обеспечению военной безопасности Эстонии, а потому ведомство не может согласовать ни одно строительство, которое могло бы снизить обороноспособность страны. Поэтому Министерство не может согласовать строительство парков солнечных панелей, которое снизит работоспособность радиосистем.

Министерство подчеркнуло, что до составления планов застройщик может проконсультироваться с Министерством обороны, чтобы получить обзор, не попадает ли строящийся парк солнечных панелей в зону ограничения.

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