В минувшую пятницу, 21 января сообщалось, что Министерство обороны Эстонии не согласовало строительство парков солнечных батарей, что снизило бы работоспособность радиосистем. Ограничение, главным образом, касается Юго-Восточной и Юго-Западной Эстонии. В других регионах Эстонии строить парки значительно проще.

Представитель Министерства обороны сказал, что строительство парков солнечных батарей в зоне ограничения радиосистем, то есть в зоне радиотишины, увеличивает уровень волнового шума на радиочастотах, что снижает дальность приема радиосигналов. В зоне ограничения электромагнитный волновой шум стараются держать на максимально низком уровне.

«Вводящиеся Министерством обороны ограничения влияют на планы Enefit Green по строительству солнечных батарей в первую очередь в Север-Восточной Эстонии, где кроме всего прочего наилучший потенциал для строительства парков солнечных батарей», - рассказал BNS руководитель направления использования солнечной энергии Enefit Green Райдо Халлик.

Халлик напомнил, что в Ида-Вирумаа исторически сформировалась очень сильная сеть линий электропередачи, также в этом регионе находится множество карьерных и шахтных разработок, территорию которых невозможно использовать для нужд сельского хозяйства, но можно адаптировать под строительство парков солнечных батарей.

Ограничения Министерства обороны перенаправляют новые проекты на территорию Центральной и Западной Эстонии, где возможности сетей ЛЭП значительно меньше, отметил Халлик. «Это значит, что проекты по развитию придется планировать в тех регионах, где придется привлекать дополнительные инвестиции в усиление электросетей», - отметил руководитель направления солнечных батарей Enefit Green.

Халлик добавил, что Министерство обороны пока не сообщило энергетикам, носят ли ограничения временный или постоянный характер, неизвестно также, ожидаются ли меры смягчения — с одной стороны, чтобы соблюсти интересы государственной обороны, с другой — чтобы обеспечить развитие восстанавливаемой энергетики.

По оценке Министерства обороны, проблема волнового шума возникает при крупном производстве электроэнергии и при парках солнечных панелей мощностью больше 100 киловатт, поэтому их строительство в зоне ограничения радиосистем нужно согласовывать с Министерством обороны, которое по соображениям госбезопасности может запретить строительство. Препятствий не возникает у парков мощностью до 25 киловатт, в которых электроэнергия производится для бытового потребления.

Министерству обороны вменена обязанность по обеспечению военной безопасности Эстонии, а потому ведомство не может согласовать ни одно строительство, которое могло бы снизить обороноспособность страны. Поэтому Министерство не может согласовать строительство парков солнечных панелей, которое снизит работоспособность радиосистем.