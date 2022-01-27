Enefit Green: ограничения Минобороны тормозят строительство парков солнечных батарей
Дочернее предприятие концерна Eesti Energia, фирма Enefit Green утверждает, что введенное Министерством обороны ограничение на строительство солнечных панелей из соображений государственной обороны существенно ограничивает сооружение новых мощностей с использованием восстанавливаемой энергии в Ида-Вирумаа. Это станет реальностью в случае, если введенное ограничение сохранится и не будут предусмотрены меры по его смягчению.