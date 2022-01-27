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Цены на топливо в Эстонии вновь обновили рекорд

Топливо. Иллюстративное фото. ФОТО: Erik Prozes

Цены на бензин и дизельное топливо в Эстонии достигли в четверг новой рекордной отметки.

Утром 27 января цены на 95-й бензин в крупных сетях автозаправочных станций повысились до 1,699 евро за литр, что является новым историческим рекордом в Эстонии, пишет ERR.

Цена дизельного топлива в четверг выросла до 1,499 евро за литр, на прошлой неделе она составляла 1,479 евро за литр.

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