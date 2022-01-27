Цены на топливо в Эстонии вновь обновили рекорд
Цены на бензин и дизельное топливо в Эстонии достигли в четверг новой рекордной отметки.
Цены на бензин и дизельное топливо в Эстонии достигли в четверг новой рекордной отметки.
Утром 27 января цены на 95-й бензин в крупных сетях автозаправочных станций повысились до 1,699 евро за литр, что является новым историческим рекордом в Эстонии, пишет ERR.
Цена дизельного топлива в четверг выросла до 1,499 евро за литр, на прошлой неделе она составляла 1,479 евро за литр.