Пострадал 12-летний ребенок: полиция просит помощи свидетелей ДТП в Пирита
Во вторник, 25 января, около 17.35 в Таллинне, на перекрестке Пирита-теэ и Козе-теэ произошло ДТП, в котором пострадал 12-летний мальчик.
Во вторник, 25 января, около 17.35 в Таллинне, на перекрестке Пирита-теэ и Козе-теэ произошло ДТП, в котором пострадал 12-летний мальчик.
По первоначальным данным, автобус двигался по Пирита-теэ в направлении Виймси и наехал на мальчика, который переходил дорогу. Этот перекресток регулируемый и сейчас выясняется, какой цвет горел для пешеходов и транспорта на момент ДТП.
Для выяснения обстоятельств ДТП полиция просит связаться со следователем Айре Аскилейскири по номеру 6125693 или э-почте aire.askileiskiri@politsei.ee.