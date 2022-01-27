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  • Пострадал 12-летний ребенок: полиция просит помощи свидетелей ДТП в Пирита

Пострадал 12-летний ребенок: полиция просит помощи свидетелей ДТП в Пирита

Пешеходный переход. ФОТО: Urmas Luik

Во вторник, 25 января, около 17.35 в Таллинне, на перекрестке Пирита-теэ и Козе-теэ произошло ДТП, в котором пострадал 12-летний мальчик.

По первоначальным данным, автобус двигался по Пирита-теэ в направлении Виймси и наехал на мальчика, который переходил дорогу. Этот перекресток регулируемый и сейчас выясняется, какой цвет горел для пешеходов и транспорта на момент ДТП.

Для выяснения обстоятельств ДТП полиция просит связаться со следователем Айре Аскилейскири по номеру 6125693 или э-почте aire.askileiskiri@politsei.ee.

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