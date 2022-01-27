Пассажиропоток airBaltic вырос более чем на 20%
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic планирует вернуться к прибыли в 2023 году, заявил исполнительный директор airBaltic Мартиньш Гаусс.
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic планирует вернуться к прибыли в 2023 году, заявил исполнительный директор airBaltic Мартиньш Гаусс.
Гаусс также сообщил, что airBaltic планирует после окончания пандемии, в 2023-2024 годах, выйти на фондовую биржу.
"Мы хотим вернуться к прибыльности, и тогда мы будем готовы разместить акции как на Рижской, так и на других биржах", - сказал Гаусс, добавив, что авиакомпании потребуется около года, чтобы подготовиться к котировке акций на бирже.
Характеризуя нынешние настроения в отрасли, Гаусс сказал, что авиация уже не в красной зоне, а в желтой - количество бронирований на полеты весной и летом увеличивается.
Как сообщила пресс-служба, в 2021 году airBaltic перевезла 1,628 млн пассажиров, что на 21,4% больше, чем в 2020 году. В том числе авиакомпания перевезла 281 000 пассажиров из Эстонии, что на 25% больше, чем в 2020 году. Из Таллинна латвийский перевозчик обслуживал в 2021 году 14 прямых рейсов.
Поступления авиакомпании за девять месяцев 2021 года составила 127,462 млн евро, что на 5,9% больше, чем годом ранее.
В 2020 году оборот концерна airBaltic составил 142,6 млн евро, что на 72% меньше, чем годом ранее, а убытки компании выросли в 29 раз и достигли 264,6 млн евро.