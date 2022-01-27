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  • История неожиданного успеха: от туриста-должника - до хозяина фирмы с многомиллионным оборотом

История неожиданного успеха: от туриста-должника - до хозяина фирмы с многомиллионным оборотом

Николя Ле Паж ФОТО: Sander Ilvest

Промозглый январский день, на Пальяссааре дует ветер, и портовой сторож объявляет журналистам Postimees, что доступ возможен только при наличии специального разрешения. Несколько телефонных звонков спустя разрешение получено, и мы с фотографом стоим перед разваливающимися зданиями порта. Несмотря на порывистый ветер, запах жареных рыбных палочек витает по всей округе. Перед довольно ветхим зданием на снегу стоят фургоны с логотипом French Gourmand.

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Николя Ле Паж занимается продажей продуктов питания с 2008 года, но только в 2016 году бизнес набрал обороты.

Он рассказывает о том, как попал в Эстонию: увидел в магазине журнал, где говорилось об Эстонии, и недолго думая, поехал сюда в отпуск. «Мы веселились по всему Старому городу», — вспоминает Ле Паж.

Но случилось так, что в последнюю ночь перед вылетом градус веселья зашкалил – и на следующий день французский турист опоздал на самолет. «В то время у меня не было денег, чтобы купить новый билет на самолет, и даже не было денег, чтобы заплатить за хостел», — говорит он.

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