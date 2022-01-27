История неожиданного успеха: от туриста-должника - до хозяина фирмы с многомиллионным оборотом
Промозглый январский день, на Пальяссааре дует ветер, и портовой сторож объявляет журналистам Postimees, что доступ возможен только при наличии специального разрешения. Несколько телефонных звонков спустя разрешение получено, и мы с фотографом стоим перед разваливающимися зданиями порта. Несмотря на порывистый ветер, запах жареных рыбных палочек витает по всей округе. Перед довольно ветхим зданием на снегу стоят фургоны с логотипом French Gourmand.