История неожиданного успеха: от туриста-должника - до хозяина фирмы с многомиллионным оборотом

Он рассказывает о том, как попал в Эстонию: увидел в магазине журнал, где говорилось об Эстонии, и недолго думая, поехал сюда в отпуск. «Мы веселились по всему Старому городу», — вспоминает Ле Паж.

Но случилось так, что в последнюю ночь перед вылетом градус веселья зашкалил – и на следующий день французский турист опоздал на самолет. «В то время у меня не было денег, чтобы купить новый билет на самолет, и даже не было денег, чтобы заплатить за хостел», — говорит он.