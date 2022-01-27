Фото ⟩ Коби Брайанту и его дочери установили памятник на месте их гибели
Памятник одному из лучших баскетболистов в истории НБА Коби Брайанту и его дочери Джианне установили в Калабасасе, пригороде Лос-Анджелеса. Легенды НБА не стало два года назад.
Памятник одному из лучших баскетболистов в истории НБА Коби Брайанту и его дочери Джианне установили в Калабасасе, пригороде Лос-Анджелеса. Легенды НБА не стало два года назад.
Монумент установлен на месте крушения вертолета Брайанта. Напомним, 26 января 2020 года вертолет со спортсменом, его дочерью Джианной и еще семью людьми на борту потерпел крушение. Все 9 человек погибли.
Автор памятника скульптор Дэн Медина. На монументе Коби Брайант в форме «Лос-Анджелес Лейкерс» обнимает свою дочь.
Напомним, в 2021 году Брайанта посмертно ввели в Зал славы НБА.