Чт, 27.01.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Олимпиада
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Коби Брайанту и его дочери установили памятник на месте их гибели

Фото ⟩ Коби Брайанту и его дочери установили памятник на месте их гибели

Памятник Кобе Брайанту и его дочери. Автор: Дэн Медина. ФОТО: DAVID SWANSON

Памятник одному из лучших баскетболистов в истории НБА Коби Брайанту и его дочери Джианне установили в Калабасасе, пригороде Лос-Анджелеса. Легенды НБА не стало два года назад.

Монумент установлен на месте крушения вертолета Брайанта. Напомним, 26 января 2020 года вертолет со спортсменом, его дочерью Джианной и еще семью людьми на борту потерпел крушение. Все 9 человек погибли.

Автор памятника скульптор Дэн Медина. На монументе Коби Брайант в форме «Лос-Анджелес Лейкерс» обнимает свою дочь.

Памятник Кобе Брайанту. Инстаграм скульптора. ФОТО: Postimees

Напомним, в 2021 году Брайанта посмертно ввели в Зал славы НБА.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back