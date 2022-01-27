Картина дня: личный врач, компенсации роста цен на центральное отопление и последние дни Путина

Личный врач… в кармане

Эстонский стартап в сфере медицины предлагает пользователям решить проблемы со здоровьем не выходя из дома. Читать далее…

Таллинн строится: в Пыхья-Таллинне началась реконструкция исторического здания длиной 172 метра

Закладка краеугольного камня – знаковое событие для любого строящегося объекта. В Пыхья-Таллинне размах строительства сейчас невиданный. Вот и огромная территория бывшего завода, славного своими электроизделиями от моторов до вафельниц, активно застраивается. Читать далее…

Выпущены золотые монеты с изображением Арнольда Рюйтеля

В честь бывшего президента Эстонской Республики, отмечающего в нынешнем году 10 мая свой 94-й день рождения, входящее в Британское содружество наций островное государство Ниуэ выпустило золотые монеты. Читать далее…

Шок от роста цен на продукты еще впереди

Надежда на то, что весной, когда цены на отопление не будут уже такими жуткими, жить станет полегче, может оказаться обманчивой, поскольку только тогда начнется настоящий рост цен на продукты питания. Читать далее...

Самый большой улов телефонных мошенников — 400 000 евро

Почему преступления такого сорта по-прежнему распространены и наши люди, несмотря на предупреждения и увещевания, до сих пор предоставляют преступникам доступ к своим счетам? Об этом Postimees поговорил с руководителем службы кибер- и экономических преступлений криминального бюро Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны Ханнесом Кельтом. Читать далее…

WSJ: Последние дни Владимира Путина?

Точку зрения Владимира Путина трудно рационализировать. Но, возможно, ему мерещится сценарий, при котором Украину принимают в НАТО, после чего она с разрешения союзников изгонит российские войска из своих восточных областей, пишет колумнист Wall Street Journal Холман В. Дженкинс-младший. Читать далее…

Ковидная волна захлестнула таллиннские школы

Руководители столичных школ оказались в беде из-за все увеличивающегося числа заразившихся учителей, однако городские власти решили, что централизовано школы на дистанционное обучение отправлять все же станут. Читать далее…

Цены на топливо в Эстонии вновь обновили рекорд

Цены на бензин и дизельное топливо в Эстонии достигли в четверг новой рекордной отметки. Читать далее…

Пресс-конференция 〉 Правительство: мы ищем возможность компенсации роста цен на центральное отопление

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр здоровья и труда Танель Кийк, министр образования и наук Лийна Керсна и министр экономики и инфраструктуры Таави Аас. Читать далее…

Выплату компенсаций на электричество домохозяйствам могут продлить до мая

Ко вторнику более 36 000 эстонских семей подали в местные самоуправления ходатайство о частичной оплате счетов за электричество, газ и центральное теплоснабжение. Независимо от новых мер, утвержденных правительством, возмещение счетов будет продолжаться на тех же основаниях до марта месяца, и при необходимости меры поддержки могут быть продлены до конца мая. Читать далее…

Коронавирус подтвержден у 6238 жителей Эстонии, среди скончавшихся — 34-летний мужчина

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 13 016 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 6238. Скончались пять человек с коронавирусом. Читать далее…

Украина и Нидерланды против России. Три страны впервые встретились в суде по делу MH17

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал рассматривать дело «Украина и Нидерланды против России». Главный вопрос, на который должен ответить суд: несет ли Россия прямую ответственность за гибель людей в результате крушения «Боинга» MH17, а также за другие нарушения прав человека на востоке Украины в 2014 году. Читать далее...

В украинском Днепре солдат-срочник застрелил пять человек