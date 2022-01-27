Картина дня: личный врач, компенсации роста цен на центральное отопление и последние дни Путина
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 27 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 27 января.
Эстонский стартап в сфере медицины предлагает пользователям решить проблемы со здоровьем не выходя из дома. Читать далее…
Закладка краеугольного камня – знаковое событие для любого строящегося объекта. В Пыхья-Таллинне размах строительства сейчас невиданный. Вот и огромная территория бывшего завода, славного своими электроизделиями от моторов до вафельниц, активно застраивается. Читать далее…
В честь бывшего президента Эстонской Республики, отмечающего в нынешнем году 10 мая свой 94-й день рождения, входящее в Британское содружество наций островное государство Ниуэ выпустило золотые монеты. Читать далее…
Надежда на то, что весной, когда цены на отопление не будут уже такими жуткими, жить станет полегче, может оказаться обманчивой, поскольку только тогда начнется настоящий рост цен на продукты питания. Читать далее...
Почему преступления такого сорта по-прежнему распространены и наши люди, несмотря на предупреждения и увещевания, до сих пор предоставляют преступникам доступ к своим счетам? Об этом Postimees поговорил с руководителем службы кибер- и экономических преступлений криминального бюро Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны Ханнесом Кельтом. Читать далее…
Точку зрения Владимира Путина трудно рационализировать. Но, возможно, ему мерещится сценарий, при котором Украину принимают в НАТО, после чего она с разрешения союзников изгонит российские войска из своих восточных областей, пишет колумнист Wall Street Journal Холман В. Дженкинс-младший. Читать далее…
Руководители столичных школ оказались в беде из-за все увеличивающегося числа заразившихся учителей, однако городские власти решили, что централизовано школы на дистанционное обучение отправлять все же станут. Читать далее…
Цены на бензин и дизельное топливо в Эстонии достигли в четверг новой рекордной отметки. Читать далее…
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр здоровья и труда Танель Кийк, министр образования и наук Лийна Керсна и министр экономики и инфраструктуры Таави Аас. Читать далее…
Ко вторнику более 36 000 эстонских семей подали в местные самоуправления ходатайство о частичной оплате счетов за электричество, газ и центральное теплоснабжение. Независимо от новых мер, утвержденных правительством, возмещение счетов будет продолжаться на тех же основаниях до марта месяца, и при необходимости меры поддержки могут быть продлены до конца мая. Читать далее…
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 13 016 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 6238. Скончались пять человек с коронавирусом. Читать далее…
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал рассматривать дело «Украина и Нидерланды против России». Главный вопрос, на который должен ответить суд: несет ли Россия прямую ответственность за гибель людей в результате крушения «Боинга» MH17, а также за другие нарушения прав человека на востоке Украины в 2014 году. Читать далее...
В украинском Днепре (бывшем Днепропетровске) солдат срочной службы застрелил из автомата Калашникова пять человек и ранил еще пять. Трагедия произошла в ночь на четверг, 27 января. Читать далее...