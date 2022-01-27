Чт, 27.01.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Олимпиада
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Департамент здоровья изменил процедуру выявления близких контактов

Мари-Анне Хярма ФОТО: Madis Veltman

В связи с быстрым распространением варианта коронавируса «омикрон» Департамент здоровья изменил стратегию проведения эпидемиологического исследования и будет концентрироваться в первую очередь на людях с дельта-штаммом вируса. С остальными инфицированными будут связываться выборочно. Остальные инфицированные люди, с которыми Департамент здоровья не связался по телефону, получат инструкции по поведению в текстовом сообщении и по электронной почте.

По словам исполняющей обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, Департамент здоровья продолжит выявление возможных очагов инфекции и картографирование ситуации, но основное внимание будет уделяться ограничению распространения дельта-штамма, который вызывает повышенную нагрузку на больницы. «Мы сделаем упор на ограничение более опасного штамма и, конечно же, продолжим консультирование детских учреждений и деятельность, направленную на группы риска. Здесь необходимо подчеркнуть, что в изоляции должны оставаться все люди, получившие положительный результат теста, в том числе и те, кому не поступил звонок от Департамента здоровья. Зараженный также может самостоятельно уведомить близко контактировавших с ним людей, которые после этого должны следить за своим здоровьем и планировать деятельность так, чтобы вирус не распространялся», — добавил он.

Рост заражения отмечается во всех регионах Департамента здоровья. Особенно часто случаи заражения отмечаются на предприятиях и в школах. Вирус получил широкое распространение, и в ближайшие несколько дней будут установлены новые рекорды числа зараженных.

В ближайшие дни Департамент здоровья обсудит, как справиться с растущей нагрузкой на учреждения здравоохранения первого уровня, в том числе то, в каком порядке лучше всего отказаться от массового ПЦР-тестирования. По оценке Департамента здоровья, это можно сделать только в случае, если все зараженные будут по-прежнему узнавать о своем заражении, смогут следить за здоровьем и планировать свое поведение. Кроме того, Департамент здоровья в сотрудничестве с партнерами также должен сохранять достоверное представление о распространении инфекции, чтобы планировать возможности системы здравоохранения.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back