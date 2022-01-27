Департамент здоровья изменил процедуру выявления близких контактов

По словам исполняющей обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, Департамент здоровья продолжит выявление возможных очагов инфекции и картографирование ситуации, но основное внимание будет уделяться ограничению распространения дельта-штамма, который вызывает повышенную нагрузку на больницы. «Мы сделаем упор на ограничение более опасного штамма и, конечно же, продолжим консультирование детских учреждений и деятельность, направленную на группы риска. Здесь необходимо подчеркнуть, что в изоляции должны оставаться все люди, получившие положительный результат теста, в том числе и те, кому не поступил звонок от Департамента здоровья. Зараженный также может самостоятельно уведомить близко контактировавших с ним людей, которые после этого должны следить за своим здоровьем и планировать деятельность так, чтобы вирус не распространялся», — добавил он.

Рост заражения отмечается во всех регионах Департамента здоровья. Особенно часто случаи заражения отмечаются на предприятиях и в школах. Вирус получил широкое распространение, и в ближайшие несколько дней будут установлены новые рекорды числа зараженных.