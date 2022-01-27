Департамент здоровья изменил процедуру выявления близких контактов
В связи с быстрым распространением варианта коронавируса «омикрон» Департамент здоровья изменил стратегию проведения эпидемиологического исследования и будет концентрироваться в первую очередь на людях с дельта-штаммом вируса. С остальными инфицированными будут связываться выборочно. Остальные инфицированные люди, с которыми Департамент здоровья не связался по телефону, получат инструкции по поведению в текстовом сообщении и по электронной почте.