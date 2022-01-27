Русскоязычный телеканал 3+ прекращает вещание
С 1 марта сетка вещания телекомпании TV3 пополнится новым каналом TV3 Life, ориентированным в первую очередь на женщин. При этом из эфира пропадет русскоязычный телеканал 3+, пишет Rus.ERR.
С 1 марта сетка вещания телекомпании TV3 пополнится новым каналом TV3 Life, ориентированным в первую очередь на женщин. При этом из эфира пропадет русскоязычный телеканал 3+, пишет Rus.ERR.
"Выпусков новостей на новом канале не будет", - рассказала ERR генеральный директор TV3 Grupp Eesti Сигне Суур.
Она добавила, что TV3 Life, как и TV6, будет прежде всего тематическим каналом, ориентированным главным образом на женщин.
По словам Суур, в основном на канале будут транслироваться покупные программы и сериалы, а контента собственного производства будет мало из-за его дороговизны.