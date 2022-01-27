Чт, 27.01.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Олимпиада
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Русскоязычный телеканал 3+ прекращает вещание

День рождения TV3. Фото иллюстративное. ФОТО: Konstantin Sednev

С 1 марта сетка вещания телекомпании TV3 пополнится новым каналом TV3 Life, ориентированным в первую очередь на женщин. При этом из эфира пропадет русскоязычный телеканал 3+, пишет Rus.ERR.

"Выпусков новостей на новом канале не будет", - рассказала ERR генеральный директор TV3 Grupp Eesti Сигне Суур.

Она добавила, что TV3 Life, как и TV6, будет прежде всего тематическим каналом, ориентированным главным образом на женщин. 

По словам Суур, в основном на канале будут транслироваться покупные программы и сериалы, а контента собственного производства будет мало из-за его дороговизны.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back