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Европейский регулятор одобрил таблетки от Covid-19

Паксловид. ФОТО: Handout

Таблетки Pfizer показали хорошие результаты в клинических испытаниях в борьбе с Covid-19. Риск госпитализации или смерти снизился на 88 процентов. Теперь препарат разрешен в Европе.

Европейский департамент лекарственных средств (EMA) в четверг, 27 января одобрил препарат Pfizer PAXLOVID™ для лечения COVID-19 у взрослых пациентов, которым не требуется ИВЛ, и которые подвержены повышенному риску тяжелого течения COVID-19.

Таблетки от коронавируса компании Pfizer - первый пероральный противовирусный препарат, разрешенный в Европе.

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