Европейский регулятор одобрил таблетки от Covid-19
Таблетки Pfizer показали хорошие результаты в клинических испытаниях в борьбе с Covid-19. Риск госпитализации или смерти снизился на 88 процентов. Теперь препарат разрешен в Европе.
Таблетки Pfizer показали хорошие результаты в клинических испытаниях в борьбе с Covid-19. Риск госпитализации или смерти снизился на 88 процентов. Теперь препарат разрешен в Европе.
Европейский департамент лекарственных средств (EMA) в четверг, 27 января одобрил препарат Pfizer PAXLOVID™ для лечения COVID-19 у взрослых пациентов, которым не требуется ИВЛ, и которые подвержены повышенному риску тяжелого течения COVID-19.
Таблетки от коронавируса компании Pfizer - первый пероральный противовирусный препарат, разрешенный в Европе.