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  • В магазин в Старом городе вызвали саперов из-за сообщения о бомбе

В магазин в Старом городе вызвали саперов из-за сообщения о бомбе

Магазин Prisma. ФОТО: Tairo Lutter

Пьяный мужчина стал причиной ложного вызова саперов в магазин Prisma в Старом городе Таллинна.

В среду, 26 января в Центр тревоги позвонил 49-летний пьяный мужчина, который был задержан охранником магазина Prisma в Старом городе. Пьяный мужчина уверял, что в магазине бомба.

Саперы проверили магазин и не нашли опасности. Полицейские задержали мужчину. 

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