В магазин в Старом городе вызвали саперов из-за сообщения о бомбе
Пьяный мужчина стал причиной ложного вызова саперов в магазин Prisma в Старом городе Таллинна.
Пьяный мужчина стал причиной ложного вызова саперов в магазин Prisma в Старом городе Таллинна.
В среду, 26 января в Центр тревоги позвонил 49-летний пьяный мужчина, который был задержан охранником магазина Prisma в Старом городе. Пьяный мужчина уверял, что в магазине бомба.
Саперы проверили магазин и не нашли опасности. Полицейские задержали мужчину.