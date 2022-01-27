Накануне нового туристического сезона отели и рестораны столкнулись с нехваткой рабочей силы
По оценке Союза отелей и ресторанов, сектор потерял почти десять тысяч сотрудников. По словам собственника ресторана Lee Кристьяна Пеэске, рабочих рук не хватает практически на всех должностях, пишет Rus.ERR.
"В отелях - уборщицы, администраторы. В ресторанах - менеджеры, официанты, повара, сомелье", - сказал Пеэске.
По словам члена правления Tallink Hotels Аве Свартса, прежде всего ощущается нехватка официантов.