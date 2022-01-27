Правительство приняло решение выдать специальное разрешение на четыре крупных спортивных мероприятия
Правительство приняло решение поддержать предложение Министерства культуры о проведении четырех спортивных мероприятий, представляющих первостепенный общественный или государственный интерес. Особое разрешение будет выдано на Тартуский марафон, отборочный матч мужской сборной Эстонии на чемпионат мира по баскетболу, этап кубка мира по биатлону и футбольный матч мужской сборной Эстонии в Лиге наций УЕФА с количеством участников или зрителей, которое превышает число, установленное ныне действующими ограничениями для организации этих мероприятий.