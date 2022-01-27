Правительство приняло решение выдать специальное разрешение на четыре крупных спортивных мероприятия

Согласно решению правительства, на старт 48-го Тартуского марафона 20 февраля допускается в общей сложности до 6000 человек, из которых на дистанции 63 км может участвовать до 4000 человек и на дистанции 31 км – до 2000 человек. Специальное разрешение выдается с учетом важности Тартуского марафона и опыта организатора, а также с учетом возможностей сохранять рассредоточение на длинных дистанциях: как на трассе, так и в местах старта и финиша. В марафоне (за исключением детских заездов) могут участвовать лица старше 12 лет только с наличием справки COVID-19. Организаторы Тартуского марафона представили Департаменту здоровья план снижения рисков и обсудили наиболее безопасные способы проведения мероприятия. Более подробную информацию о мерах безопасности опубликует организатор.

Согласно решению правительства, игра отборочного турнира чемпионата мира по баскетболу между сборными Эстонии и Польши 25 февраля 2022 года в Саку Суурхалль может состояться с участием до 3360 зрителей. При выдаче специального разрешения учитывались спортивный уровень соревнования, размер Саку Суурхалль (вместимость более 6000 зрителей), возможности рассредоточения, а также высокую компетенцию и опыт Эстонского баскетбольного союза в организации соревнований.

Кроме того, правительство выдало разрешение допускать на этап кубка мира по биатлону в Отепяэ в каждый день соревнований до 6000 зрителей, из которых 3000 на трибунах и 3000 — рядом с трассой. Организатор обязан применить дополнительные ограничения на количество зрителей, установленные Департаментом здоровья, в случае возможного быстрого роста заболевших, которым требуется стационарного лечение. Этап кубка мира по биатлону пройдет в Отепяэ с 10 по 13 марта.

Правительство также одобрило четвертое предложение Министерства культуры, что означает, что футбольный матч Лиги наций УЕФА между Эстонией и Кипром 24 марта 2022 года может состояться на стадионе Лиллекюла с участием до 5000 человек, из которых до 4640 человек – зрители. Всего на стадионе имеется 14 336 мест, зрители будут распределены по четырем разным трибунам, а их контакты с игроками и обслуживающим персоналом будут ограничены. При организации игры исходят из правил правительства и требований Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). При выдаче специального разрешения учитывались спортивная значимость соревнования и возможность рассредоточения зрителей.