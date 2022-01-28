Половина водителей не сообщает о наезде на дорожные знаки
На по-зимнему скользких дорогах участились наезды транспортных средств на дорожные знаки, ограждения и уличные столбы. Все больше водителей не сообщают о таких происшествиях надлежащим образом. В прошлом году Эстонский фонд дорожного страхования (ФДС) получил 923 требования о возмещении ущерба, причиненного неустановленным транспортным средством, что на 35 % больше, чем в позапрошлом году. За ущерб были выплачены возмещения на сумму 530 000 евро.