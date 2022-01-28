Шолпан Бегайдарова (30), в одиночку растящая троих детей в бывшей столице Казахстана Алматы, теперь может отмечать 6 января свой второй день рождения. В шедшую в аптеку за лекарством для больного ребенка женщину попали четыре пули из автомата «Калашников», пишет Postimees.

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Врачи извлекли из живота Бегайдаровой три пули от автомата «Калашников» и металлические осколки обшивки автомобиля. Четвертая пуля прошла навылет. Внутренние органы пострадали, но врачам удалось предотвратить худшее. Хотя то, что женщина попала под автоматный огонь, нельзя назвать особым везением, ей все же очень повезло: одна пуля прошла в нескольких сантиметрах от крупного нерва, вторая — в паре сантиметров от позвоночника.

Бегайдарова не видела стрелявшего, поскольку, лавируя между горящими автомобилями, была так занята, что у нее не было времени смотреть, что происходит вокруг. К тому же было темно и туманно.