За сутки в Эстонии прибавилось 5823 зараженных, двое скончались

По состоянию на утро 28 января, в больницах находится 292 пациента с коронавирусом. Из них 186 человек нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 143 человека, или 77% не были вакцинированы, а 43, или 23% прошли курс вакцинации.

За сутки в больницах открыли 29 новых историй болезни. Скончалось два человека с коронавирусом, оба не были привиты: 66-летняя женщина и 80-летний мужчина.

За последние семь дней заражаемость на 100 000 человек среди вакцинированных составляет 304,5, а среди невакцинированных – 506,6.