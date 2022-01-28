За сутки в Эстонии прибавилось 5823 зараженных, двое скончались
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 12 466 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 5823. Скончались два человека с коронавирусом.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 12 466 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 5823. Скончались два человека с коронавирусом.
По состоянию на утро 28 января, в больницах находится 292 пациента с коронавирусом. Из них 186 человек нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 143 человека, или 77% не были вакцинированы, а 43, или 23% прошли курс вакцинации.
За сутки в больницах открыли 29 новых историй болезни. Скончалось два человека с коронавирусом, оба не были привиты: 66-летняя женщина и 80-летний мужчина.
За последние семь дней заражаемость на 100 000 человек среди вакцинированных составляет 304,5, а среди невакцинированных – 506,6.
За сутки ввели 3275 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 295 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 374 583 человека. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 62,2%.