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За сутки в Эстонии прибавилось 5823 зараженных, двое скончались

Постепенный рост заболеваемости среди персонала беспокоит врачей Пярнуской больницы. ФОТО: Mailiis Ollino

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 12 466 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 5823. Скончались два человека с коронавирусом.

По состоянию на утро 28 января, в больницах находится 292 пациента с коронавирусом. Из них 186 человек нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 143 человека, или 77% не были вакцинированы, а 43, или 23% прошли курс вакцинации.

За сутки в больницах открыли 29 новых историй болезни. Скончалось два человека с коронавирусом, оба не были привиты: 66-летняя женщина и 80-летний мужчина.

За последние семь дней заражаемость на 100 000 человек среди вакцинированных составляет 304,5, а среди невакцинированных – 506,6.

За сутки ввели 3275 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 295 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 374 583 человека. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 62,2%.

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