Эстонские таможенники обнаружили более 900 000 контрабандных сигарет

22 января в 18:30 из Российской Федерации в пограничный пункт Лухамаа прибыл грузовой автомобиль с прицепом. Во время таможенного контроля в прицепе транспортного средства были обнаружены спрятанные 900 780 безакцизных сигарет.

«Эта находка четко показывает, что риски контрабанды и давление на наши пограничные пункты довольно высоки. В то же время, мы постоянно дополняем наши анализы рисков и используем эффективные методы для осуществления надзора. Например, для осуществления таможенного контроля мы используем современную технику. Выражаю признательность нашим таможенникам, которые, без сомнений, являются лучшими специалистами в своей области. Благодаря их работе большой объем контрабандного товара не попал на черный рынок», - сказал руководитель НТД по таможенному контролю на внешней границе Антс Кутти.

Контрабандные сигареты. ФОТО: Maksu- ja tolliamet

По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Лили Сандел очень важно не допустить попадания контрабандных сигарет в оборот, ведь их происхождение неизвестно потребителю. «Во-первых, когда безакцизные сигареты попадают в оборот, государство не получает акциз, часть которого направляется на поддержку сфер культуры и спорта. В случае такого большого объема контрабандных сигарет государство недополучило бы порядка 140 000 евро акциза. Во-вторых, потребитель не знает откуда эти сигареты взялись. Никогда не знаешь, куплены они были в заграничном магазине, или их произвели в каком-нибудь незаконном, бесконтрольном и сомнительном подвале», - сказала Сандел.

Для расследования этого случая было возбуждено уголовное дело, которым руководит Лыунаская окружная прокуратура. Следствие ведет Налогово-таможенный департамент. «Поскольку следствие находится на начальном этапе, а дополнительные обстоятельства еще выясняются, сообщить какую-то дополнительную информацию не представляется возможным», - сказал руководитель Южной службы следственного отдела НТД Рауль Тиганик.