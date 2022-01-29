СРАВНИМ ТАРИФЫ ⟩ "Было ясно, что скоро бомбанет": какие счета за электричество пришли жителям Латвии
Счета за электроэнергию преподнесли неприятный новогодний сюрприз не только жителям Эстонии - цены выросли и в других странах Балтии.
Счета за электроэнергию преподнесли неприятный новогодний сюрприз не только жителям Эстонии - цены выросли и в других странах Балтии.
Один житель Латвии, с которым удалось поговорить журналисту Rus.Postimees, признается, что счет в 50 евро за электричество неожиданностью для него не стал, поскольку в СМИ уже давно проскакивало, что "все растет, и скоро бомбанет".