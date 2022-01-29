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  • "Было ясно, что скоро бомбанет": какие счета за электричество пришли жителям Латвии

СРАВНИМ ТАРИФЫ ⟩ "Было ясно, что скоро бомбанет": какие счета за электричество пришли жителям Латвии

Elektripistik. Foto Tairo Lutter, Postimees ФОТО: Tairo Lutter

Счета за электроэнергию преподнесли неприятный новогодний сюрприз не только жителям Эстонии - цены выросли и в других странах Балтии.

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Один житель Латвии, с которым удалось поговорить журналисту Rus.Postimees, признается, что счет в 50 евро за электричество неожиданностью для него не стал, поскольку в СМИ уже давно проскакивало, что "все растет, и скоро бомбанет".

"Да, вероятно, правы те, кто говорит, что надо было заранее подготовиться, сменить тариф, предпринять какие-то действия. Но это сложно, надо вникнуть, никто же ничего на пальцах не объясняет, что именно надо сделать в августе, чтобы не ошалеть от счета в декабре".

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