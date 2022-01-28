К ФК «Левадия» присоединился фланговый полузащитник Мурад Велиев

Мурад Велиев воспитанник футбольной школы «Левадии» и в последние годы он играл за основной состав ФК «Калев» и его молодёжные и юниорские команды U19 и U17. Теперь Велиев приступил к тренировкам с главной командой Левадии.

За ФК «Калев» Велиев сыграл 53 игры: 28 в Первой лиге, 16 в Премиум-лиге и 9 игр в рамках розыгрыша Кубка имени Эвальда Типнера. Всего за Калев он забил 13 голов.

«Мурад Велиев бывший игрок «Левадии», но в последнее время он играл за таллиннский «Калев». Инициатива вернуться исходила от самого Мурада, и мы были в нём заинтересованы. Он запомнился мне своей хорошей игрой за «Калев». Когда я узнал, что Мурад хочет вернуться в «Левадию», я сразу понял, какого уровня этот игрок и дал трансферу зелёный свет», — прокомментировал спортивный директор ФК «Левадия» Тармо Кинк.