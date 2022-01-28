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Лукашенко пригрозил странам Балтии потерей государственности в случае развязывания войны

Александр Лукашенко. ФОТО: Andrei Stasevich

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае развязывания войны страны Балтии потеряют свою государственность.

«Не дай бог вы развяжете войну вместе с другими балтийскими государствами, это будет означать конец вашей государственности и вашему развитию», - заявил Лукашенко в пятницу, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту.

Он добавил, что обращается не к только к властям балтийских стран, но и к их народам.

«Без поддержки США Польша и Литва навсегда останутся унылой окраиной Европы», - заявил Лукашенко.

Лукашенко также обвинил западные страны в размещении «военной инфраструктуры» вблизи границ Союзного государства Беларуси и России, а польских пограничников в убийстве тысяч мигрантов.

«Эти мерзавцы организовали охоту на людей!» - заявил Лукашенко.

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