В Эстонии продолжают использовать фальшивые деньги
В прошлом году в Эстонии было обнаружено 263 фальшивые банкноты евро, что на 130 банкнот меньше, чем годом ранее, сообщил Банк Эстонии.
В прошлом году в Эстонии было обнаружено 263 фальшивые банкноты евро, что на 130 банкнот меньше, чем годом ранее, сообщил Банк Эстонии.
Это самое низкое число подделок в Эстонии за последние восемь лет. Эстония является одной из стран с наиболее низким уровнем распространения подделок по сравнению с другими странами еврозоны.
В Эстонии в прошлом году было больше всего обнаружено поддельных банкнот номиналом 20 евро, всего 101 поддельная банкнота, что составляет 38% от общего количества подделок.
Поддельных банкнот номиналом 50 евро было зарегистрировано 72 штуки, а поддельных банкнот номиналом 10 евро было 50 штук.
Фальшивые деньги имитировались очень простыми способами, либо путем копирования подлинных банкнот, либо на фальшивках было написано, что речь идет о сувенире. Поэтому Банк Эстонии напоминает людям, что подлинность банкноты можно легко установить и часто достаточно внимательно присмотреться.
При подозрении о поддельной банкноту или монете необходимо связаться с полицией, которая отправит подозрительные деньги на экспертизу.