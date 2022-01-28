В Эстонии продолжают использовать фальшивые деньги

Это самое низкое число подделок в Эстонии за последние восемь лет. Эстония является одной из стран с наиболее низким уровнем распространения подделок по сравнению с другими странами еврозоны.

В Эстонии в прошлом году было больше всего обнаружено поддельных банкнот номиналом 20 евро, всего 101 поддельная банкнота, что составляет 38% от общего количества подделок.

Поддельных банкнот номиналом 50 евро было зарегистрировано 72 штуки, а поддельных банкнот номиналом 10 евро было 50 штук.

Фальшивые деньги имитировались очень простыми способами, либо путем копирования подлинных банкнот, либо на фальшивках было написано, что речь идет о сувенире. Поэтому Банк Эстонии напоминает людям, что подлинность банкноты можно легко установить и часто достаточно внимательно присмотреться.