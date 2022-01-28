Глава Eesti Energia: цена на электричество невыносима
Председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер сказал, что высокая цена на электричество убивает конкурентоспособность экономики, но за сутки решить эту проблему невозможно, пишет Postimees.
Председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер сказал, что высокая цена на электричество убивает конкурентоспособность экономики, но за сутки решить эту проблему невозможно, пишет Postimees.
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