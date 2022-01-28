Глава Eesti Energia: цена на электричество невыносима

- Я не могу это оценить, поскольку крайний срок оплаты декабрьских счетов только наступил. Но на пальцах подсчитал, что за энергию (электричество, отопление, газ и немного автомобильного топлива) частные и промышленные потребители заплатили в декабре примерно на 200 миллионов евро больше, чем год назад. Это очень большие деньги. Подорожание энергии оказалось очень значительным, это — неожиданный удар. Одно предприятие со средней ликвидностью такое повышение может сбить с ног. Если нет свободных денег, а банк не готов помочь в оплате счетов, это может стать концом для фирмы. Для потребителей это серьезный пробный камень. Два зимних месяца еще нужно оплатить, мартовские счета будут уже чуть поменьше, поскольку начнет светить солнце. Но это время нужно пережить.