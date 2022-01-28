ФОТО: Nicolás Vargas

В пустыне Атакама на севере Чили близ города Икике, расположенного в 1,8 тыс. километров от столицы Сантьяго, лежат огромные горы одежды и обуви. Ее привезли сюда на переработку из США, Европы и Азии, но вместо этого выбросили. Вот как это выглядит.

пустыня и мусор ФОТО: Nicolás Vargas

Тапочки, футболки, пальто, платья, шапки, купальники и перчатки составляют мусорный массив в нескольких сотнях километров от знаменитых телескопов Европейской южной обсерватории.

пустыня и мусор ФОТО: Nicolás Vargas

Бывшая в употреблении одежда, выброшенная в США, Европе или Азии, отправляется в Чили на переработку.

корабли и порт ФОТО: Nicolás Vargas

Уже более 300 гектаров пустыни Атакама покрыты текстильными отходами за последние 15 лет.

пустыня и отходы ФОТО: Nicolás Vargas

На ярмарке секонд-хенда в Икике цены невероятно низкие: менее чем за доллар можно купить почти любой артикул, включая такие бренды, как H&M, Pepe Jeans, Wrangler и Nike.

распродажа ФОТО: Fernanda Paúl

Несмотря на это, из 59 тыс. тонн, которые ввозятся в порт Икике каждый год, около 40 тыс. тонн не продаётся, не перерабатывается и попадает на бесконтрольные свалки

грузовик с одеждой ФОТО: Fernanda Paúl

Индустрия моды является одной из самых загрязняющих окружающую среду в мире.

куча одежды ФОТО: Nicolás Vargas

По данным ООН, на неё приходится 8% парниковых выбросов и 20% общего объёма сточных вод во всем мире. Только для производства пары джинсов требуется 7,5 тыс. литров воды, а для распада одежды из полиэстера нужно ждать более 200 лет, хотя для разложения вещи из хлопка требуется всего примерно 30 месяцев.

пустыня и мусор ФОТО: Nicolás Vargas

На свалках Атакамы большая часть одежды сделана именно из полиэстера, выделяя микропластик, который рассеивается в атмосфере, что серьезно влияет на фауну этого района и моря.

пустыня и мусор ФОТО: Nicolás Vargas