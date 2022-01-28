В пустыне Атакама на севере Чили лежат огромные горы одежды и обуви. Как они там оказалась?
В пустыне Атакама на севере Чили близ города Икике, расположенного в 1,8 тыс. километров от столицы Сантьяго, лежат огромные горы одежды и обуви. Ее привезли сюда на переработку из США, Европы и Азии, но вместо этого выбросили. Вот как это выглядит.
Тапочки, футболки, пальто, платья, шапки, купальники и перчатки составляют мусорный массив в нескольких сотнях километров от знаменитых телескопов Европейской южной обсерватории.
Бывшая в употреблении одежда, выброшенная в США, Европе или Азии, отправляется в Чили на переработку.
Уже более 300 гектаров пустыни Атакама покрыты текстильными отходами за последние 15 лет.
На ярмарке секонд-хенда в Икике цены невероятно низкие: менее чем за доллар можно купить почти любой артикул, включая такие бренды, как H&M, Pepe Jeans, Wrangler и Nike.
Несмотря на это, из 59 тыс. тонн, которые ввозятся в порт Икике каждый год, около 40 тыс. тонн не продаётся, не перерабатывается и попадает на бесконтрольные свалки
Индустрия моды является одной из самых загрязняющих окружающую среду в мире.
По данным ООН, на неё приходится 8% парниковых выбросов и 20% общего объёма сточных вод во всем мире. Только для производства пары джинсов требуется 7,5 тыс. литров воды, а для распада одежды из полиэстера нужно ждать более 200 лет, хотя для разложения вещи из хлопка требуется всего примерно 30 месяцев.
На свалках Атакамы большая часть одежды сделана именно из полиэстера, выделяя микропластик, который рассеивается в атмосфере, что серьезно влияет на фауну этого района и моря.
Также местные власти беспокоят пожары, ежегодно возникающие на этих свалках: они повышают риск лёгочных проблем у работающих там мигрантов.