Конфликт в магазине: потасовка между охранником и антимасочником привела к вызову полиции
В четверг, 27 января, в конфликт между охранником и посетителем магазина пришлось вмешиваться и полиции, сообщает пресс-служба Лыунаской префектуры.
В четверг, 27 января, в конфликт между охранником и посетителем магазина пришлось вмешиваться и полиции, сообщает пресс-служба Лыунаской префектуры.
Вчера в Валга в магазине на улице Неуланди конфликт вспыхнул, когда отказавшийся надеть маску клиент рассердился на охранника, который напомнил ему об обязанности носить маску в помещении, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Рассерженный клиент несколько раз толкнул охранника. В ходе потасовки охранник повредил руку.
О буйном клиенте сообщили в полицию. Для выяснения обстоятельств случившегося было начато уголовное производство по статье о ненадлежащем физическом обращении.