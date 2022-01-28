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  • Конфликт в магазине: потасовка между охранником и антимасочником привела к вызову полиции

Конфликт в магазине: потасовка между охранником и антимасочником привела к вызову полиции

Фото иллюстративное. ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

В четверг, 27 января, в конфликт между охранником и посетителем магазина пришлось вмешиваться и полиции, сообщает пресс-служба Лыунаской префектуры.

Вчера в Валга в магазине на улице Неуланди конфликт вспыхнул, когда отказавшийся надеть маску клиент рассердился на охранника, который напомнил ему об обязанности носить маску в помещении, пишет Lõuna-Eesti Postimees

Рассерженный клиент несколько раз толкнул охранника. В ходе потасовки охранник повредил руку.

О буйном клиенте сообщили в полицию. Для выяснения обстоятельств случившегося было начато уголовное производство по статье о ненадлежащем физическом обращении.

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