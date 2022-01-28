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Президент США Джо Байден в третий раз за последние недели поговорил с украинским лидером Владимиром Зеленским на фоне опасений западных стран о потенциальной новой агрессии России против Украины, пишет Би-би-си.

В отчете о состоявшемся разговоре, опубликованном на сайте Белого дома, говорится, что президент вновь подтвердил готовность Соединенных Штатов вместе с их союзниками и партнерами "отреагировать со всей решимостью", если Россия снова вторгнется в Украину. При этом Байден, по словам представителей Белого дома, существует вероятность российского вторжения в Украину в феврале.

Версии и опровержения

После разговора Байдена с Зеленским журналисты начали выдвигать предположения о том, что именно обсуждали лидеры двух стран.

Старший корреспондент по вопросам безопасности Си-эн-эн Александер Маркардт написал в "Твиттере", что президент США заявил о неизбежности вторжения. "Российское вторжение теперь практически неизбежно, как только земля замерзнет, сказал Байден Зеленскому, сообщил @mchancecnn высокопоставленный украинский чиновник. Киев может быть "осажден", российские войска могут попытаться его оккупировать, "готовьтесь к удару", сказал Байден согласно этому чиновнику", утверждает журналист.

Некоторые военные эксперты ранее предполагали, что Россия, возможно, ждет, пока земля на на Украине замерзнет, чтобы обеспечить возможность переброски тяжелой техники, которой в таком случае не придется преодолевать грязь.

Однако представители Белого дома назвали информацию о таких словах Байдена ложной. "Это неправда. Президент Байден сказал, что существует реальная вероятность того, что Россия может вторгнуться в Украину в феврале. Ранее он говорил об этом публично, и мы предупреждали об этом в течение нескольких месяцев. Сообщения о чем-то большем или отличном от этого полностью ложны", - ответила Маркардту в "Твиттере" официальный представитель Совета национальной безопасности американской администрации Эмили Хорн.

Си-эн-эн также утверждает, ссылаясь на слова неназванного высокопоставленного украинского чиновника, что разговор двух президентов "прошел не очень гладко" в связи с разногласиями о степени угрозы со стороны России. По сведениям источника, в ответ на предупреждения Байдена о "неминуемом вторжении" Зеленский повторил свою позицию, согласно которой угроза со стороны России остается "опасной, но туманной", и не факт, что российское нападение в действительности случится.

Но эти сообщения отвергла пресс-служба президента Украины. "В социальных сетях появилась информация относительно содержания переговоров президента Владимира Зеленского и Джо Байдена со ссылкой на якобы официального представителя Украины. Эти сообщения совершенно не отвечают действительности", - написал в "Фейсбуке" пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Путин: Запад не учел озабоченность России

Во время разговора президент Байден "подтвердил готовность Соединенных Штатов вместе со своими союзниками и партнерами решительно отреагировать, если Россия продолжит вторжение в Украину", говорится в заявлении Белого дома. По словам президента Украины, они "обсудили недавние дипломатические усилия по деэскалации и договорились о совместных действиях на будущее".

Украинский военный с поставленным Британией противотанковым ракетным комплексом ФОТО: EPA

Россия неоднократно заявляла, что не намерена начинать военную агрессию против Украины, но настаивает, что имеет право защищать свою безопасность. Москва также требует от стран НАТО предоставить гарантии, что альянс не будет расширяться на восток и Украина не станет его членом. Однако США и Североатлантический альянс на этой неделе передали России официальный ответ на эти требования, в котором подчеркнули приверженность политике открытых дверей, то есть по сути отвергли притязания Москвы.

В пятницу ответ Запада прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Если наши попытки договориться о взаимоприемлемых принципах обеспечения безопасности в Европе не дадут результата, тогда мы будем принимать ответные меры", - цитирует его интервью российским радиостанциям агентство Интерфакс. Возможность новой войны глава МИД России прокомментировал так: "Со стороны Российской Федерации войны [с Украиной] не будет. Но я не исключаю, что кое-кто хотел бы спровоцировать военные действия".

В пятницу состоялся еще один важный телефонный разговор: президент Франции Эммануэль Макрон поговорил с российским президентом Владимиром Путиным.

Как сообщает Кремль, во время переговоров Путин заявил, что Запад не прислушался к России. "В американском и натовском ответах так и не были учтены такие принципиальные озабоченности России, как недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года", - сказано в сообщении пресс-службы Путина.

Что будет с "Северным потоком-2"?

В четверг США также пригрозили заблокировать ввод в эксплуатацию трубопровода "Северный поток-2", по которому российский газ будет поступать в Западную Европу, если Россия вторгнется в Украину. "Северный поток-2" идет из России в Германию, и в четверг официальные лица в Берлине также заявили, что в случае вторжения на Украину проект может попасть под санкции.

Трубопровод по дну Балтийского моря протяженностью 1225 км строился пять лет и обошелся в 11 миллиардов долларов. С вводом его в эксплуатацию экспорт российского газа в Германию удвоится.

Однако в ноябре германские власти заявили, что он не соответствует законодательству Германии, и временно приостановили проект для оформления всех необходимых документов.