В Таллиннском аэропорту построят четыре парка солнечных батарей
AS Tallinna Lennujaam объявило о проведении госзакупки на проектирование и строительство четырех парков солнечных батарей.
AS Tallinna Lennujaam объявило о проведении госзакупки на проектирование и строительство четырех парков солнечных батарей.
В рамках закупки AS Tallinna Lennujaam желает приобрести для принадлежащей аэропорту недвижимости солнечные электростанции номинальной мощности и связанные с ними кабельные линии, подъездные пути, заборы, ворота и другие необходимые объекты.
В рамках договора работы по проектированию и строительству солнечных электростанций на территории Таллиннского аэропорта должны быть выполнены «под ключ».
Работа также включает в себя выполнение строительных работ на основе проекта со всеми необходимыми исследованиями, анализами влияния и прочим.
Предложения в рамках тендера можно подавать до обеда 28 февраля. Контракт будет заключен на шесть месяцев.