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В Таллиннском аэропорту построят четыре парка солнечных батарей

Фото иллюстративное. ФОТО: Elmo Riig

AS Tallinna Lennujaam объявило о проведении госзакупки на проектирование и строительство четырех парков солнечных батарей.

В рамках закупки AS Tallinna Lennujaam желает приобрести для принадлежащей аэропорту недвижимости солнечные электростанции номинальной мощности и связанные с ними кабельные линии, подъездные пути, заборы, ворота и другие необходимые объекты.

В рамках договора работы по проектированию и строительству солнечных электростанций на территории Таллиннского аэропорта должны быть выполнены «под ключ».

Работа также включает в себя выполнение строительных работ на основе проекта со всеми необходимыми исследованиями, анализами влияния и прочим. 

Предложения в рамках тендера можно подавать до обеда 28 февраля. Контракт будет заключен на шесть месяцев.

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