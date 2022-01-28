В Таллиннском аэропорту построят четыре парка солнечных батарей

В рамках закупки AS Tallinna Lennujaam желает приобрести для принадлежащей аэропорту недвижимости солнечные электростанции номинальной мощности и связанные с ними кабельные линии, подъездные пути, заборы, ворота и другие необходимые объекты.

В рамках договора работы по проектированию и строительству солнечных электростанций на территории Таллиннского аэропорта должны быть выполнены «под ключ».

Работа также включает в себя выполнение строительных работ на основе проекта со всеми необходимыми исследованиями, анализами влияния и прочим.