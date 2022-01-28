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Еврокомиссия возбудила в отношении Эстонии производство о нарушении

Еврокомиссия пришла к выводу, что предлагаемые Эстонией меры необходимы, уместны и пропорциональны для устранения серьезных перекосов в экономике. ФОТО: Erik Prozes / Postimees

Европейская комиссия возбудила в отношении Эстонии производство о нарушении, поскольку истек срок принятия директивы о защите осведомителей.

Министерство юстиции подготовило законопроект о защите осведомителей, который защищает от давления со стороны работодателя людей, в предусмотренном законом порядке сообщивших о ставших известным им в ходе работы нарушениях, если у них есть основания полагать, что нарушение произошло. Это в свою очередь позволит предприятиям и учреждениям гарантировать безопасную и надежную среду, как можно скорее устранять нарушения и тем самым избегать связанного с нарушениями репутационного ущерба.

«Законопроект о защите осведомителей рассматривался несколькими составами правительства, намерение о разработке согласовали при предыдущем составе правительства летом 2020 года. При составлении законопроекта активно консультировались с другими министерствами и группами интересов», - сказала министр юстиции Марис Лаури.

Правительство одобрило законопроект и передало его в Рийгикогу 16 дкабря 2021 года. Первое чтение прошло 26 января. Срок подачи предложений об изменениях 8 февраля. Перенять директиву, однако, следовало к 17 декабря прошлого года.

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