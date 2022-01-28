Еврокомиссия возбудила в отношении Эстонии производство о нарушении

Министерство юстиции подготовило законопроект о защите осведомителей, который защищает от давления со стороны работодателя людей, в предусмотренном законом порядке сообщивших о ставших известным им в ходе работы нарушениях, если у них есть основания полагать, что нарушение произошло. Это в свою очередь позволит предприятиям и учреждениям гарантировать безопасную и надежную среду, как можно скорее устранять нарушения и тем самым избегать связанного с нарушениями репутационного ущерба.