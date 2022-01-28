Муниципальный политик проиграла дело против газеты

Суд не удовлетворил требования 37-летней Тимербулатовой о компенсации нематериального ущерба, компенсации материального ущерба в размере 1248 евро и пени и постановил, что она должна будет уплатить судебные издержки.

Суд решил, что Тимербулатова должна выплатить в пользу Õhtuleht Kirjastus AS 3508,33 евро судебных издержек и пени за период с вступления решения в силу до уплаты издержек.

Тимербулатова была недовольна тем, что Õhtuleht 16 марта прошлого года опубликовал в бумажном и онлайн-издании статью "Rahakotid jälle sassis! Põhja-Tallinna ametiauto vedas Keskerakonna kraami propagandaüritustele. Linnaosavanem Peeter Järvelaid ajab kõik parteitu (!) nõuniku kaela". В статье сообщалось, что Тимербулатова на принадлежащем управе Пыхья-Таллинна автомобиле отвезла в роддом крендель в коробке с логотипом Центристской партии.

Õhtuleht также опубликовал фотографии Тимербулатовой. Согласно иску, статью упоминали по эстоноязычным и русскоязычным телеканалам.

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