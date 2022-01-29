Боевые действия в зимних условиях: в Эстонии стартуют учения НАТО

На учениях Winter Camp будет отрабатываться взаимодействие военнослужащих Великобритании, Франции и 1-пехотной бригады Сил обороны Эстонии. На маневрах будут задействованы бронетехника, пехота, штабы и инженерные части, сообщили в пресс-службе главного штаба Сил обороны Эстонии.

"Учения направлены на развитие навыков у британских, французских и эстонских солдат по поддержанию боеспособности личного состава и действий тяжелой боевой техники в зимних условиях, а также наиболее эффективного планирования и ведения наступательных и оборонительных операций", - сообщил командир 1-й пехотной бригады Сил обороны Эстонии полковник Андрус Мерило.

Учения с боевыми стрельбами пройдут с 29 января по 6 февраля. В них примут участие около 1 400 человек.