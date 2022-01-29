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  • Боевые действия в зимних условиях: в Эстонии стартуют учения НАТО

Боевые действия в зимних условиях: в Эстонии стартуют учения НАТО

A U.S. Air Force Lockheed Martin made F16 jet fighter flies upside down during a demonstration flight at the 47th Paris Air Show in Le Bourget, north of Paris, Wednesday June 20, 2007.(AP Photo/Remy de la Mauviniere) / SCANPIX Code: 436 ФОТО: REMY DE LA MAUVINIERE/AP

В Эстонии начинаются совместные учения дислоцированной в стране боевой группы НАТО с эстонскими военнослужащими по ведению боевых действий в зимних условиях.

На учениях Winter Camp будет отрабатываться взаимодействие военнослужащих Великобритании, Франции и 1-пехотной бригады Сил обороны Эстонии. На маневрах будут задействованы бронетехника, пехота, штабы и инженерные части, сообщили в пресс-службе главного штаба Сил обороны Эстонии.

"Учения направлены на развитие навыков у британских, французских и эстонских солдат по поддержанию боеспособности личного состава и действий тяжелой боевой техники в зимних условиях, а также наиболее эффективного планирования и ведения наступательных и оборонительных операций", - сообщил командир 1-й пехотной бригады Сил обороны Эстонии полковник Андрус Мерило.

Учения с боевыми стрельбами пройдут с 29 января по 6 февраля. В них примут участие около 1 400 человек.

На учениях будет также отрабатываться взаимодействие сухопутных и военно-воздушных сил, в том числе привлечение дислоцированных на авиабазе Эмари бельгийских истребителей F-16.

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