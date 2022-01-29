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  • Продажа исторического памятника - уже редкость, а тут целая мельница!

Продажа исторического памятника - уже редкость, а тут целая мельница!

Мельница в Пыльма. ФОТО: KV.EE

В Рапламаа, а точнее - в деревне Пыльма продается ветряная мельница, сообщил Kodu.

Мельница, построенная в 1905 году, изначально принадлежала мызе Ярваканди и поэтому известна также как ветряная мельница Ярваканди. Это шестиэтажная ветряная мельница голландского типа с пристроенными к ее основанию домом мельника и кузницей. Такая мельница – одна из немногих сохранившихся в Эстонии. Она большей частью отреставрирована, а также сохранился старый колодец.

Основание мельницы. ФОТО: KV.EE

Мельницу восстановили в 1991 году, а в 1990-е годы в ней с переменным успехом работал ресторан. В 1998 году объект был признан памятником культуры и находится под охраной. Поэтому при реновации необходимо соблюдать условия и предписания Департамента национального наследия. В 2009 году  для реставрации здания было выдано разрешение на строительство.

Мельница. ФОТО: KV.EE

Строительная площадь  мельницы составляет 293 м2, а закрытая нетто-площадь - 455,9 м2. На участке имеются местное водоснабжение, локальная канализация и собственная электроподстанция. На территории также находится комплекс для отдыха и проведения мероприятий, перестроенный из котельной. С подробностями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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