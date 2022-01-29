Продажа исторического памятника - уже редкость, а тут целая мельница!

Мельница, построенная в 1905 году, изначально принадлежала мызе Ярваканди и поэтому известна также как ветряная мельница Ярваканди. Это шестиэтажная ветряная мельница голландского типа с пристроенными к ее основанию домом мельника и кузницей. Такая мельница – одна из немногих сохранившихся в Эстонии. Она большей частью отреставрирована, а также сохранился старый колодец.

Основание мельницы. ФОТО: KV.EE

Мельницу восстановили в 1991 году, а в 1990-е годы в ней с переменным успехом работал ресторан. В 1998 году объект был признан памятником культуры и находится под охраной. Поэтому при реновации необходимо соблюдать условия и предписания Департамента национального наследия. В 2009 году для реставрации здания было выдано разрешение на строительство.

Мельница. ФОТО: KV.EE