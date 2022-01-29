Сб, 29.01.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Олимпиада
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Запасы газа в Европе упали ниже 40%

Белорусский правитель грозит заблокировать газопровод "Ямал-Европа", принадлежащий "Газпрому" и снабжающий как раз те газохранилища в ФРГ, которые велел заполнить Владимир Путин. ФОТО: VASILY FEDOSENKO/REUTERS

Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы опустился ниже 40-процентной отметки. Расход газа из хранилищ в этом январе на треть больше, чем в среднем за предыдущие пять лет, сообщает Интерфакс.

В Европе в этом месяце держится очень мягкая погода (на два с половиной градуса теплее, чем годом ранее), но владельцы запасов решили использовать их для защиты от высоких цен. Во многих контрактах с поставщиками используется биржевой индекс "на месяц вперед" и сейчас цена его исполнения находится на историческом максимуме.

В среднем в прошлом месяце на хабе TTF газ торговался по $1310 за тысячу кубометров с максимальным значением до $2138. В этих условиях сейчас покупка газа на спотовом рынке (средние котировки с начала месяца $976 за тысячу кубометров) выглядит более выгодным решением.

Такое защитное поведение импортеров серьезно снизило физический импорт газа в Европу. За первую половину января экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье упал на 40%, и есть все причины ожидать сохранения этого тренда на весь месяц. Однако объемы экспорта могут измениться уже в феврале по мере стабилизации цен, отмечают аналитики.

Как свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe, по итогам газовых суток 27 января запасы в ПХГ Европы упали до 39,65%. Это на 15,6 процентных пунктов ниже среднего уровня за последние пять лет.

Достигнутый уровень запасов скорее соответствует отметке на конец сезона отбора, а не середины зимы.

Отбор продолжится еще два месяца: февраль и март, который российские газовики напрямую называют еще одним зимним месяцем.

Несмотря на то, что в ПХГ Европы остается еще порядка 43 млрд кубометров газа, по мере опустошения резервуаров максимальная суточная производительность хранилищ снижается, и не будет возможности оперативно вывести в систему максимальный объем газа.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back