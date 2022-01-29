Видео ⟩ "Семьи с детьми озабочены по-настоящему. Я закупил корм для котов". Настроения в Киеве
Все чаще мелькают тревожные сообщения - диппредставительства отзывают своих сотрудников из Киева, Латвия советует повременить с поездками, США приводят в боевую готовность 8,5 тысячи солдат для молниеносной переброски в Европу в случае эскалации конфликта России и Украины. В эфире "Кто вам платит?" на Rus.TVNET поговорили с проживающим в Киеве политтехнологом и медиаменеджером Михаилом Шейтельманом о том, как в такой обстановке чувствуют себя местные жители.