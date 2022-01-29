Видео ⟩ "Семьи с детьми озабочены по-настоящему. Я закупил корм для котов". Настроения в Киеве

"Сегодня большинство моих киевский друзей в Фейсбуке на свои профили повесили украинские флажки. Я считаю, что это уже пошла серьезная подготовка, и я думаю, что Путин должен, конечно, одуматься, увидев такую картину...

Те семьи, которые с детьми, на самом деле озабочены по-настоящему, это без шуток.

Я, например, лично, скажу про себя, я сегодня купил большое количество корма для своих котов Royal Canin, потому что я считаю, что в случае блокады Киева мясо и гречку можно будет достать, а вот Royal Canin будет трудно достать. Просто поставок не будет, а они другое не едят.

Я сейчас без шуток совершенно это сделал. Я думаю - я-то пропитаюсь в конце концов: блокады как Ленинграда - 900 дней и ночей - не будет войны. У Киева, возможно, будет локдаун в случае войны, отключение электричества, но это на несколько дней. Кроме котов, все люди, думаю, продержаться - здесь много деревьев, рыбы в Днепре и так далее. Мы как-то переживем эту историю, я думаю, а дальше Запад нам поможет", - на вопрос о настроениях отвечает Шейтельман.

При этом он разделяет мнение многих экспертов о том, что горячий конфликт маловероятен: "Конечно, мы все без шуток к этому относимся. При этом трезвомыслящие люди, точно так же как Вадим (Радионов - ведущий "Кто вам платит?". - Прим. ред.), дают очень маленькую вероятность этим событиям, потому что мы понимаем всю серьезность последствий для России такого настоящего удара. Мы надеемся, что в России тоже это понимают".

В то же время, если эскалация все-таки случится, подавляющее большинство украинцев, по словам Шейтельмана, готовы защищать свою страну. Сам политтехнолог также не планирует покидать Украину: "При этом я, безусловно, готов к этому, я не собираюсь уезжать из Киева в случае начала войны, вот я решил для себя. Да, тут рядом у меня мост через Днепр. Я понимаю, будут бомбить в первую очередь, но я готов участвовать во всем этом - не в смысле стрелять - я нейтральный гражданин нейтральной страны, но драпать тоже не собираюсь. Поэтому люди - в зависимости от семейного положения: мужчины не собираются уезжать,

больше 70% мужчин Украины готовы оказать вооруженное сопротивление в случае российской агрессии. А детей стараются уже некоторые вывезти за город - это есть".

В нагнетании обстановки вокруг украинского вопроса Михаил Шейтельман видит большую и сложную игру, и не в последнюю очередь интерес США и скорые выборы президента страны (они пройдут через два года. - Прим. ред.). Представитель Госдепартамента США Андреа Калан отвергает подобные предположения, напоминая о концентрации российских войск у западных границ - в непосредственной близости от Украины. По разным данным, Россия стянула к западным границам свои войска численностью более 100 тысяч.

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