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27 января перед приездом президента России Владимира Путина в день снятия блокады Ленинграда на Пискаревское кладбище там дезинфицировали даже снег, следует из рассказов очевидцев, пишет Би-би-си.

27 января перед приездом президента России Владимира Путина в день снятия блокады Ленинграда на Пискаревское кладбище там дезинфицировали даже снег, следует из рассказов очевидцев.

Об этом рассказала "Новой газете" сотрудница мемориала экскурсовод Маргарита Николаева. Би-би-си также с ней поговорила и рассказывает подробности об антиковидных мерах во время визита Путина.

Накануне кадры, где Путин идет по Пискаревскому кладбищу, а петербуржцы стоят за оградой кладбища, вызвали большой резонанс.

27 января петербуржцы - в том числе блокадники и те, у кого в блокаду погибли родственники, - приходят на Пискаревское мемориальное кладбище, место массового захоронения защитников и жителей Ленинграда, погибших в блокаду во время Великой Отечественной войны.

У Путина там похоронен брат, он много раз в этот день посещал мемориал. Но в этом году из-за пандемии ограничения, связанные с визитом президента, оказались необычными. Как рассказывала Би-би-си, людей на кладбище не пускали с утра до отъезда президента, и им пришлось ждать за оградой, несмотря на снегопад и мороз.

Экскурсовод Николаева попала на видео в СМИ после того, как вышла за ограду кладбища, чтобы предупредить собравшихся, что до 15 часов вход будет закрыт. Она рассказала, что людей не пускают на кладбище во время визитов высокопоставленных лиц каждый год - не только, когда приезжает президент.

Обычным, по ее словам, было и присутствие снайперов на крыше входного павильона - фотография в СМИ, на которой видны снайперы, не была фейком, подтвердила она. Однако силовики, согласно ее наблюдениям, в этот раз обратили внимание и на то, насколько безопасен снег на кладбище.

"Примерно за полчаса [до визита Путина] приехала спецмашина, оттуда вышли люди, обработали чем-то сугробы и уехали", - рассказала она "Новой газете". "Снег раньше никогда не обрабатывали", - добавила сотрудница мемориала.

Николаева признает, что сама не видела, как дезинфицировали снег, но при этом присутствовали несколько ее коллег: "Они рассказали, что приехали специалисты и обработали снег".

Путин в четверг возложил венок к монументу "Матери-Родины" и букет к братской могиле, где, по словам собеседницы Би-би-си, похоронен его брат (и где уже лежал венок). Тех, кто несли венок, "привезли на отдельной машине, и никто к ним не подходил вообще, кроме президента непосредственно на возложении", утверждает она.

Работники мемориала обсуждали между собой, что венконосцы до мероприятия находились на карантине. Ранее Би-би-си рассказывала о карантине для тех, кто обслуживает президента России или с ним встречается.

Необычными были, по словам Николаевой, металлоискатели у входа на кладбище (о них рассказывала Би-би-си по телефону и собеседница в приемной мемориала), а также заклеенные малярной лентой камеры возле монумента.

"Они транслируют изображение в кабинет звукорежиссера, который по ним ориентируется, когда включать тот или иной звук. Но заклеили только часть камер - возможно, чтобы не было видно сотрудников охраны рядом с Путиным, а звукорежиссер видел бы только президента, когда это необходимо", - предположила Николаева.

Сотрудники мемориала находились во время визита Путина на расстоянии нескольких сотен метров от него, но работу не прерывали. Павильон, на крыше которого дежурили снайперы, тоже не закрывали - на втором этаже находится дирекция мемориала. Закрыт был только музей на первом этаже и вход на кладбище.

При этом сотрудники накануне визита президента России проводили репетиции (в этот день на кладбище приезжает много делегаций), директор и заместитель мемориала общались с ФСО и сотрудниками протокола, а сотрудники зеленого хозяйства убирали территорию.

"Обычная совершенно уборка снега, разве что в чуть ускоренном режиме", - сказала Би-би-си Николаева.

На кладбище есть еще один вход, но он с 8:30 был блокирован, там нельзя было пройти, рассказала экскурсовод. Когда она в 11:40 вышла к главному входу, за оградой ждали человек 15-20. Кладбище открыли в 13:30, говорит экскурсовод.

На сайте мемориала было объявление, что кладбище закрыто для посещения до 15:00. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил Би-би-си, что из-за визита президента людей просили подождать 10-15 минут.