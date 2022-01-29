Первая ракетка мира Барти впервые в карьере выиграла Australian Open

В финале соревнования в Мельбурне она нанесла поражение представительнице США Даниэль Коллинз - 6:3, 7:6 (7:2).

28-летняя Коллинз в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 30-е место. В полуфинале она нанесла поражение девятой ракетке мира из Польши Иге Свентек.

Ранее 25-летняя Барти по разу выиграла Roland Garros (2019) и US Open (2021). В финал Australian Open она вышла впервые.