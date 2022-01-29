В Таллинне 1014 километров тротуаров. Содержать их по всему городу на протяжении зимы стоит около 17 евро за метр. В настоящее время ответственность за техническое обслуживание в значительной степени лежит собственниках недвижимости, которые пытаются справиться с ситуацией, пишет Postimees.

В начале февраля 1938 года в городе Таллинне произошло несколько «безобразных событий». Арво Лоомяэ, проживающий на улице Ыуна, был привлечен к ответственности за удовлетворение своих естественных потребностей посреди улицы; извозчик Эдгар Казевитс, проживающий на улице Раудтеэ, находясь в подпитии, гонялся за горожанами; Сергей Деруков, проживающий в городской ночлежке, пытался украсть велосипед из незапертой прачечной, а Илья Малахов не оплатил счет за поездку на машине. Обо всем этом говорится в разделе «Полицейское зеркало» газеты Eesti Päevaleht. Но одна новость особенно бросается в глаза: Анна Фельманн, проживающая на улице Кёйе, обратилась в полицию с заявлением о том, что упала, поскользнувшись, возле дома по адресу Вана-Каламая, 20.