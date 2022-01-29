Фото ⟩ Два автомобиля не поделили дорогу, один человек доставлен в больницу

Авария произошла, когда водитель Toyota, который приближался к перекрестку с улицы Сепа со стороны детского сада Rukkilill, не обратил внимания на ехавший по улице Ялака Volkswagen и хотел проехать перекресток по прямой.

В результате произошло столкновение Toyota и Volkswagen. После столкновения автомобиль Toyota отлетел в фонарный столб.