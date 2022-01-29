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  • Два автомобиля не поделили дорогу, один человек доставлен в больницу

Фото ⟩ Два автомобиля не поделили дорогу, один человек доставлен в больницу

В пятницу, 28 января, около пяти часов вечера в Тарту на перекрестке улиц Ялака и Сепа произошло ДТП, сообщает Tartu Postimees.

Авария произошла, когда водитель Toyota, который приближался к перекрестку с улицы Сепа со стороны детского сада Rukkilill, не обратил внимания на ехавший по улице Ялака Volkswagen и хотел проехать перекресток по прямой.

В результате произошло столкновение Toyota и Volkswagen. После столкновения автомобиль Toyota отлетел в фонарный столб.

В Toyota был только водитель, он не пострадал. В Volkswagen были мужчина и женщина. Сидевший за рулем Volkswagen мужчина на машине скорой помощи был доставлен в больницу.

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