Картина дня: "пожиратели электричества", скользкие улицы и синие человечки

Попытка укротить счет за электроэнергию: какие "пожиратели электричества" так раздувают расходы?

Так как электричество стоит дорого и, вероятно, останется дорогим, это заставило задуматься: во сколькообходится то или иное устройство с электропитанием. В счете стоят цифры, которые мало что говорят. Хотелось бы знать, насколько, например, почасовая программа стиральной машины облегчит бремя. Читать далее...

СРАВНИМ ТАРИФЫ 〉 "Было ясно, что скоро бомбанет": какие счета за электричество пришли жителям Латвии

Счета за электроэнергию преподнесли неприятный новогодний сюрприз не только жителям Эстонии - цены выросли и в других странах Балтии. Один житель Латвии, с которым удалось поговорить журналисту Rus.Postimees, признается, что счет в 50 евро за электричество неожиданностью для него не стал, поскольку в СМИ уже давно проскакивало, что "все растет, и скоро бомбанет". Читать далее...

ОЧЕНЬ СКОЛЬЗКАЯ ИСТОРИЯ 〉 Почему на таллиннских тротуарах запрещено использование песка, золы и соли?

В Таллинне 1014 километров тротуаров. Содержать их по всему городу на протяжении зимы стоит около 17 евро за метр. В настоящее время ответственность за техническое обслуживание в значительной степени лежит собственниках недвижимости, которые пытаются справиться с ситуацией. Читать далее...

Каллас: действия Германии поощряют российскую агрессию в отношении Украины

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Партия реформ) дала интервью изданию The Guardian, прокомментировав деятельность Германии как в отношении передаче оружия Украине, так и по развитию газопровода «Северный поток — 2». Читать далее...

В украинской армии до сих пор можно встретить эстонских "синих человечков"

В то время как в мировых новостях говорится, что Эстония является одной из стран, передающих Украине боеприпасы для ПТРК Javelin, а Германия даритт ей полевой госпиталь, на самом деле вклад Эстонии в этот госпиталь тоже весьма значителен. Читать далее...

Боевые действия в зимних условиях: в Эстонии стартуют учения НАТО

В Эстонии начинаются совместные учения дислоцированной в стране боевой группы НАТО с эстонскими военнослужащими по ведению боевых действий в зимних условиях. Читать далее...

Горожане в возмущении: дорога к магазину Grossi совершенно непроходима!

В группе Facebook «Märgatud Viljandis» подняли вопрос: почему магазины не заинтересованы в том, чтобы покупатели могли добраться до магазина на машине в любую погоду? Покупатели жалуются, что доступ к продуктовому магазину Grossi по адресу Якобсони, 2 настолько ужасен, что некоторые просто решили больше туда не ходить. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Нужны ли Эстонии ограничения?

На этой неделе Дания объявила, что с 1 февраля полностью снимает все коронаограничения. Ранее о полной или частичной отмене ковидных мер сообщали и другие страны. Вероятно, и у нас одной из главных тем следующей недели станут ограничения, за отмену или смягчение которых выступают почти все политические силы. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Вручены награды лучшим эстонским музыкантам. Куда смотрит Языковая инспекция?

Уходящая неделя в культурной жизни страны была отмечена событием поистине возмутительным. По крайней мере, именно такая эмоциональная оценка напрашивается первым делом, стоит только вспомнить тот священный гнев, который время от времени вызывает использование негосударственного языка в публичной сфере. Читать далее...

​ВИДЕО 〉 "Семьи с детьми озабочены по-настоящему. Я закупил корм для котов". Настроения в Киеве