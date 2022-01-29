Картина дня: "пожиратели электричества", скользкие улицы и синие человечки
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 29 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 29 января.
Так как электричество стоит дорого и, вероятно, останется дорогим, это заставило задуматься: во сколькообходится то или иное устройство с электропитанием. В счете стоят цифры, которые мало что говорят. Хотелось бы знать, насколько, например, почасовая программа стиральной машины облегчит бремя. Читать далее...
Счета за электроэнергию преподнесли неприятный новогодний сюрприз не только жителям Эстонии - цены выросли и в других странах Балтии. Один житель Латвии, с которым удалось поговорить журналисту Rus.Postimees, признается, что счет в 50 евро за электричество неожиданностью для него не стал, поскольку в СМИ уже давно проскакивало, что "все растет, и скоро бомбанет". Читать далее...
В Таллинне 1014 километров тротуаров. Содержать их по всему городу на протяжении зимы стоит около 17 евро за метр. В настоящее время ответственность за техническое обслуживание в значительной степени лежит собственниках недвижимости, которые пытаются справиться с ситуацией. Читать далее...
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Партия реформ) дала интервью изданию The Guardian, прокомментировав деятельность Германии как в отношении передаче оружия Украине, так и по развитию газопровода «Северный поток — 2». Читать далее...
В то время как в мировых новостях говорится, что Эстония является одной из стран, передающих Украине боеприпасы для ПТРК Javelin, а Германия даритт ей полевой госпиталь, на самом деле вклад Эстонии в этот госпиталь тоже весьма значителен. Читать далее...
В Эстонии начинаются совместные учения дислоцированной в стране боевой группы НАТО с эстонскими военнослужащими по ведению боевых действий в зимних условиях. Читать далее...
В группе Facebook «Märgatud Viljandis» подняли вопрос: почему магазины не заинтересованы в том, чтобы покупатели могли добраться до магазина на машине в любую погоду? Покупатели жалуются, что доступ к продуктовому магазину Grossi по адресу Якобсони, 2 настолько ужасен, что некоторые просто решили больше туда не ходить. Читать далее...
На этой неделе Дания объявила, что с 1 февраля полностью снимает все коронаограничения. Ранее о полной или частичной отмене ковидных мер сообщали и другие страны. Вероятно, и у нас одной из главных тем следующей недели станут ограничения, за отмену или смягчение которых выступают почти все политические силы. Читать далее...
Уходящая неделя в культурной жизни страны была отмечена событием поистине возмутительным. По крайней мере, именно такая эмоциональная оценка напрашивается первым делом, стоит только вспомнить тот священный гнев, который время от времени вызывает использование негосударственного языка в публичной сфере. Читать далее...
Все чаще мелькают тревожные сообщения - диппредставительства отзывают своих сотрудников из Киева, Латвия советует повременить с поездками, США приводят в боевую готовность 8,5 тысячи солдат для молниеносной переброски в Европу в случае эскалации конфликта России и Украины. Проживающий в Киеве политтехнолог и медиаменеджер Михаил Шейтельман говорит о том, как в такой обстановке чувствуют себя местные жители. Читать далее...