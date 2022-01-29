ФОТО: BBC News

Выборы президента Италии после почти недели и нескольких туров голосования в парламенте зашли в тупик. В итоге 80-летнего Серджио Маттареллу попросили задержаться на важном посту смотрителя итальянской политики, пишет Би-би-си.

Выборы президента Италии после почти недели и нескольких туров голосования в парламенте зашли в тупик. Не сумев договориться между собой, депутаты и сенаторы от разных партий попросили 80-летнего Серджио Маттареллу задержаться на важном посту смотрителя итальянской политики.

Италией правят парламент и правительство, и первым лицом в государстве является премьер-министр. Однако у президента тоже довольно полномочий, включая назначение премьера и объявление досрочных выборов. Он часто выступает гарантом стабильности и посредником между партиями в периоды политических кризисов.

Случаются эти кризисы с завидной частотой: редкое правительство в Италии удерживается у власти больше года. Тогда как президента избирают сразу на семь лет.

Сицилиец Маттарелла собрался на покой, ссылаясь на преклонный возраст, и основным кандидатом в президенты считался нынешний премьер Марио Драги. Среди кандидатов изначально оказался и бывший премьер Сильвио Берлускони, однако он быстро снял свою кандидатуру, признав, что не подходит на роль нейтрального арбитра итальянской политики.

Берлускони и другие правые, включая лидера антииммигрантской "Лиги" Маттео Сальвини, которого пресса именует "другом Путина", продвигали в президенты спикера сената Элизабетту Казеллати.

Голосование в несколько туров зашло в тупик после пяти дней споров; никто из предложенных кандидатов не набрал большинства голосов. В итоге Сальвини призвал снова утвердить президентом Маттареллу.

"Итальянцы не заслуживают еще нескольких дней этой неопределенности. Давайте переназначим президентом Маттареллу, а Драги - премьером, пообедаем и займемся делом. Проблемы итальянцев не терпят отлагательства".

Процедура выборов президента в Италии - самая запутанная в Европе ФОТО: Reuters

Многие и до этого призывали Драги остаться во главе правительства, поскольку у бывшего главы Европейского центробанка хорошая репутация в Евросоюзе и приличный опыт борьбы с экономическими кризисами.

Сейчас эти качества как никогда пригодятся правительству Италии. Страна погрязла в долгах после нескольких лет разнузданного популизма и пандемии, и восстановление зависит от того, как она справится с волной "Омикрона" и сможет ли уговорить ЕС не откладывать выделение миллиардов евро помощи из антикризисного фонда.

Семилетний президентский срок привлекает Драги гарантированным непыльным местом на олимпе итальянской политики, тогда как премьерство рискует оказаться мимолетным, поскольку зиждется на хрупкой межпартийной коалиции. Сложная конструкция может обрушиться в любой момент, предупреждал он, хотя бы вот и прямо сейчас, если входящие в коалицию партии разругаются из-за президентских выборов.

В субботу Драги, по сообщениям итальянских СМИ, встретился с Маттареллой и, судя по всему, пытался убедить его остаться на посту.

Ближе к вечеру в субботу около тысячи выборщиков примут участие в уже восьмом по счету раунде голосования. На этот раз Маттарелла почти наверняка наберет необходимые 505 голосов, поскольку в седьмом раунде он получил почти 400, а с тех пор все договорились, что договориться не получается и придется оставить все как есть.