В полночь на улице один градус тепла. Снег лежит на земле, но начинает таять. Погода вовсе не располагает к прогулке в кроксах на посадочной платформе автовокзала. Но 64-летний Рейн разгуливает там. Хотя ноги забинтованы. Он потирает руки, чтобы согреться. Он не опоздал на последний автобус домой. У него даже нет дома.

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Рейн трезв. На вопрос, что он так поздно один делает на автобусном вокзале, он отвечает, что не попал в ночлежку, поскольку у него нет бумаг из соцотдела. Поэтому он планирует переночевать в незапертом подъезде.