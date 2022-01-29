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  • Эстония
  • Предупреждение: некоторые дороги могут оказаться непроходимыми для автомобилей

Предупреждение: некоторые дороги могут оказаться непроходимыми для автомобилей

При возможности следует воздержаться от поездок на автомобиле как в субботу вечером, так и в ночь на воскресенье. ФОТО: Urmas Glase

Поскольку к утру воскресенья на территории Эстонии может выпасть до 25 см снега, менее крупные дороги могут утром оказаться непроходимыми для автомобилей.

В субботу во второй половине дня основные и вспомогательные дороги в северной и западной части Эстонии были заснежены, шел непрерывный снег. Снегопад настиг уже и северную часть страны, однако там основные шоссе пока еще не покрыты снегом.

В восточной части Эстонии между полосами встречаются валы снега, смешанного с реагентами, местами поземка, поверхность дороги постоянно покрывается новым слоем снега. В остальных регионах Эстонии поверхность дороги в основном влажная или покрыта смесью снега и реагентов.

По прогнозам, в ночь на воскресенье осадки в виде снега и мокрого снега распространятся с запада в восточном направлении, их интенсивность возрастет. Повсюду ожидается метель, ветер юго-западный — западный, в Восточной Эстонии юго-восточный ветер, порывами до 20 м/сек, на островах и западном побережье до 25 м/сек.

Плотные осадки, метель и сильный боковой ветер будут создавать особенно тяжелые дорожные условия. Видимость значительно ухудшится.

В течение ночи температура воздуха повсеместно возрастет. В Западной Эстонии ночью пройдет дождь и мокрый снег. Сложные погодные и дорожные условия сохранятся повсюду в течение всей ночи.

При возможности следует воздержаться от поездок на автомобиле как в субботу вечером, так и в ночь на воскресенье.

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