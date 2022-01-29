Блог, фото ⟩ Снежная буря в Эстонии: ветер до 28 м/с, некоторые дороги могут оказаться непроходимыми

Блог, фото ⟩ Снежная буря в Эстонии: ветер до 28 м/с, некоторые дороги могут оказаться непроходимымиСмотрите, как бушует непогода на улицах Таллинна
В Эстонии бушует очередная снежная буря, которую датские метеорологи назвали «Малик», а финны – «Вальттери». Сильный снегопад, мокрый снег и метели делают дороги скользкими, а дорожные условия — трудными. Полиция рекомендует по возможности отложить поездки. Поскольку к утру воскресенья на территории Эстонии может выпасть до 25 см снега, менее крупные дороги могут утром оказаться непроходимыми для автомобилей.