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Две девушки пришли на помощь попавшему в ДТП водителю

ФОТО: Lääne prefektuur

Ляэнеская префектура выразила благодарность Анете Саарна и Хелине Коор, которые помогли попавшему в беду человеку и вызвали помощь.

В начале этой недели поздно вечером на Хийумаа проезжавшие в темноте по шоссе Кярдла-Кяйна Анете и Хелина заметили перевернутую в кювете машину.

«Они остановили свою машину и обнаружили в том автомобиле водителя, который не мог выбраться из перевернутой на бок машины и среди разбросанных вещей не мог найти телефона, чтобы вызвать помощь», - сообщает Ляэнеская префектура.

Анете и Хелина помогли водителю выбраться из автомобиля, позвонили в Центр тревоги и оставались вместе с ним до прибытия помощи.

«Спасибо за ваш решительный и смелый поступок, Анете и Хелина! Ваши внимательность, забота и человечность достойны восхищения и являются примером для всех нас», - поблагодарила их полиция.

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