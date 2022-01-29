Две девушки пришли на помощь попавшему в ДТП водителю

В начале этой недели поздно вечером на Хийумаа проезжавшие в темноте по шоссе Кярдла-Кяйна Анете и Хелина заметили перевернутую в кювете машину.

«Они остановили свою машину и обнаружили в том автомобиле водителя, который не мог выбраться из перевернутой на бок машины и среди разбросанных вещей не мог найти телефона, чтобы вызвать помощь», - сообщает Ляэнеская префектура.

Анете и Хелина помогли водителю выбраться из автомобиля, позвонили в Центр тревоги и оставались вместе с ним до прибытия помощи.