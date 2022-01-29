Две девушки пришли на помощь попавшему в ДТП водителю
Ляэнеская префектура выразила благодарность Анете Саарна и Хелине Коор, которые помогли попавшему в беду человеку и вызвали помощь.
Ляэнеская префектура выразила благодарность Анете Саарна и Хелине Коор, которые помогли попавшему в беду человеку и вызвали помощь.
В начале этой недели поздно вечером на Хийумаа проезжавшие в темноте по шоссе Кярдла-Кяйна Анете и Хелина заметили перевернутую в кювете машину.
«Они остановили свою машину и обнаружили в том автомобиле водителя, который не мог выбраться из перевернутой на бок машины и среди разбросанных вещей не мог найти телефона, чтобы вызвать помощь», - сообщает Ляэнеская префектура.
Анете и Хелина помогли водителю выбраться из автомобиля, позвонили в Центр тревоги и оставались вместе с ним до прибытия помощи.
«Спасибо за ваш решительный и смелый поступок, Анете и Хелина! Ваши внимательность, забота и человечность достойны восхищения и являются примером для всех нас», - поблагодарила их полиция.