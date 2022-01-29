Фото ⟩ В Питтсбурге перед приездом Байдена обрушился мост
В Питтсбурге (США) произошел обвал моста. Это случилось за несколько часов до того, как президент США Джо Байден должен был прибыть в город, сообщает Korrespondent со ссылкой на Reuters.
В Питтсбурге (США) произошел обвал моста. Это случилось за несколько часов до того, как президент США Джо Байден должен был прибыть в город, сообщает Korrespondent со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что мост, который был полностью засыпан снегом, обрушился возле парка Фрик.
Как сообщила служба общественной безопасности Питтсбурга, в районе происшествия ощущался сильный запах природного газа. Обломками рухнувшего моста завалило несколько автомобилей.
По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Джо Байдену сообщили об обрушении моста в Питтсбурге.
"Наша команда находится на связи с местными и государственными чиновниками, которые продолжают собирать информацию о причинах обрушения", - говорится в сообщении.