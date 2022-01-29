Сб, 29.01.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Олимпиада
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
1

Фото ⟩ В Питтсбурге перед приездом Байдена обрушился мост

В Питтсбурге (США) произошел обвал моста. Это случилось за несколько часов до того, как президент США Джо Байден должен был прибыть в город, сообщает Korrespondent со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что мост, который был полностью засыпан снегом, обрушился возле парка Фрик.

Как сообщила служба общественной безопасности Питтсбурга, в районе происшествия ощущался сильный запах природного газа. Обломками рухнувшего моста завалило несколько автомобилей.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Джо Байдену сообщили об обрушении моста в Питтсбурге.

"Наша команда находится на связи с местными и государственными чиновниками, которые продолжают собирать информацию о причинах обрушения", - говорится в сообщении.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back