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Кадай: правительство должно изменить подход к вакцинации

Мартин Кадай. ФОТО: Tairo Lutter

По мнению советника канцлера юстиции Мартина Кадая, вакцинация нужна, чтобы избежать тяжелых случаев заболевания, однако распространение вируса она не остановит. 

Кадай считает, что необходимо изменение в подходе правительства к вакцинации и главное внимание должно быть направлено именно на группы риска: эти люди должны обязательно получить бустерные дозы, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру". "Однако здесь не следует говорить людям, что это поможет остановить с распространением вируса - это не эффективно", - уточнил он.

Кадай считает, что пересмотреть нужно и систему тестирования, так как массовое тестирование слишком затратно и нецелесообразно, ведь диагноз можно ставить и по симптомам заболевшего, а наличие положительного теста мало что решает в перспективе.

Советника канцлера юстиции отметил, что делать тесты есть смысл в том случае, если распространение вируса находится на низком уровне и его можно отследить, а сейчас, когда у нас распространяется штамм с высокой заражаемостью, такой план просто не сработает.

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