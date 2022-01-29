Кадай: правительство должно изменить подход к вакцинации
По мнению советника канцлера юстиции Мартина Кадая, вакцинация нужна, чтобы избежать тяжелых случаев заболевания, однако распространение вируса она не остановит.
По мнению советника канцлера юстиции Мартина Кадая, вакцинация нужна, чтобы избежать тяжелых случаев заболевания, однако распространение вируса она не остановит.
Кадай считает, что необходимо изменение в подходе правительства к вакцинации и главное внимание должно быть направлено именно на группы риска: эти люди должны обязательно получить бустерные дозы, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру". "Однако здесь не следует говорить людям, что это поможет остановить с распространением вируса - это не эффективно", - уточнил он.
Кадай считает, что пересмотреть нужно и систему тестирования, так как массовое тестирование слишком затратно и нецелесообразно, ведь диагноз можно ставить и по симптомам заболевшего, а наличие положительного теста мало что решает в перспективе.
Советника канцлера юстиции отметил, что делать тесты есть смысл в том случае, если распространение вируса находится на низком уровне и его можно отследить, а сейчас, когда у нас распространяется штамм с высокой заражаемостью, такой план просто не сработает.