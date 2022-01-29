Кадай: правительство должно изменить подход к вакцинации

Кадай считает, что необходимо изменение в подходе правительства к вакцинации и главное внимание должно быть направлено именно на группы риска: эти люди должны обязательно получить бустерные дозы, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру". "Однако здесь не следует говорить людям, что это поможет остановить с распространением вируса - это не эффективно", - уточнил он.

Кадай считает, что пересмотреть нужно и систему тестирования, так как массовое тестирование слишком затратно и нецелесообразно, ведь диагноз можно ставить и по симптомам заболевшего, а наличие положительного теста мало что решает в перспективе.