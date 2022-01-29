На недавно опубликованных изображениях видны российские танки и прочая бронетехника ФОТО: BBC News

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Россия собрала у границ Украины более 100 тыс. военнослужащих и подобной концентрации войск не наблюдалось со времен холодной войны. Украина, между тем, продолжает призывать страны Запада не раздувать панику относительно российской угрозы, а Москва настаивает, что она не намерена начинать военную агрессию против Киева.

На пресс-конференции в Вашингтоне Милли и министр обороны США Ллойд Остин заявили, что новой войны можно избежать, однако в случае если она все же произойдет, последствия будут самыми ужасными.

По словам Милли, озабоченность США связана с тем, что ничего подобного на своих границах Россия раньше не делала. "Происходит ли что-то новое? Да, безусловно происходит - с точки зрения того, какие российские учения мы наблюдали в прошлом, - сказал генерал. - По масштабу, размаху и числу военных это превосходит все, что наблюдалось в последнее время. Я думаю, чтобы увидеть нечто похожее, придется заглянуть довольно далеко во времена холодной войны".

"С учетом того, какие силы собраны - сухопутные маневренные войска, артиллерия, баллистические ракеты, военно-воздушные силы, - если все это вместе будет применено против Украины, произойдет нечто-то очень серьезное, что приведет к значительному числу жертв, - продолжил Милли. - Можете себе представить, как это будет выглядеть в густонаселенных районах, около дорог и так далее. Это может быть просто кошмарно. Может быть ужасающе".

ФОТО: BBC

При этом министр обороны США подчеркнул, что США готовы помогать Украине, в том числе поставками оружия. Киев уже получил от Вашингтона четыре партии товаров военного назначения, в том числе боеприпасы, одноразовые гранатометы SMAW-D и ракеты противотанкового комплекса Javelin.

"Конфликта можно избежать. Для дипломатии все еще есть время и место, - сказал Остин. - Нет никаких причин, чтобы эта ситуация вылилась в конфликт. [Президент России Владимир Путин] может отдать приказ об отводе войск".

Запасы донорской крови?

В пятницу агентство Рейтер также сообщило со ссылкой на трех американских чиновников, что еще одним признаком эскалации и готовности России к военному конфликту стало разворачивание около границ с Украиной медицинской инфраструктуры, в том числе запасов донорской крови и других материалов, предназначенных для помощи раненым. При этом Рейтер ссылается на источники в американской администрации, по данным которых подобные медицинские приготовления играют решающую роль при оценке вероятности нападения.

Украинский военный на Донбассе ФОТО: EPA

"Это еще не гарантия, что будет наступление, но без этого наступление начинать нельзя", - цитирует Рейтер Бена Ходжеса, американского генерал-лейтенанта в отставке, сейчас работающего в исследовательском институте Центра анализа европейской политики.

Однако Украина сообщение Рейтер опровергла, а в министерстве обороны России на запрос агентства не ответили.

Заместитель украинского министра обороны Анна Маляр написала в "Фейсбуке": "Сейчас в интернете распространяется информация со ссылкой на анонимные источники о том, что Россия якобы направила запасы крови и другие медицинские материалы для раненых на украинскую границу. Эта информация не соответствует действительности. Такие "новости" - это элемент информационно-психологической войны. Цель такой информации - распространить панику и страх в нашем обществе".

Пост Маляр полностью соответствует позиции официального Киева относительно концентрации российских войск, которую в пятницу сформулировал на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский: угроза со стороны России вполне реальна, но Западу не стоит раздувать панику, очень дорого обходящуюся экономике страны.

Вчерашние слова Зеленского также несколько расходятся с нынешними заявлениями Марка Милли, который считает концентрацию российских войск беспрецедентной. "Сегодня мы не видим большей эскалации, чем она была раньше, - заявил президент Украины 28 января. - Да, увеличилось количество военных, но я про это говорил еще в начале 2021 года, когда говорилось про военные учения Российской Федерации".

Что говорит Россия

Россия неоднократно отвергала уверения западных стран о ее намерении напасть на Украину. Однако Москва настаивает, чтобы Запад предоставил ей новые гарантии безопасности в Европе, в том числе пообещал отказаться от дальнейшего расширения НАТО и, в частности, закрыл двери альянса для Украины. Российские власти также просят вывести натовские войска из соседних Польши, Эстонии, Латвии и Литвы.

Украина призывает не раздувать панику, но готовится к худшему. Это - учения резервистов под Киевом ФОТО: Reuters

На этой неделе НАТО и США передали России официальный ответ на ее предложения, в котором по сути отвергли главные требования Москвы: в Североатлантическом альянсе подчеркнули, что НАТО по-прежнему готово принимать новых членов, и Москва не вправе определять политику альянса в этом направлении.

Ответ Запада в пятницу прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Если наши попытки договориться о взаимоприемлемых принципах обеспечения безопасности в Европе не дадут результата, тогда мы будем принимать ответные меры", - цитирует его интервью российским радиостанциям агентство Интерфакс. Возможность новой войны глава МИД России прокомментировал так: "Со стороны Российской Федерации войны [с Украиной] не будет. Но я не исключаю, что кое-кто хотел бы спровоцировать военные действия".

В субботу посольство России в США распространило комментарий в связи с поставками американской военной помощи Украине. "Делается это под припевы о том, будто бы русские спят и видят, как бы напасть на соседнее государство. Сумасбродные "страшилки" так и не сбылись, - написали дипломаты в "Фейсбуке". - При этом очевидно, что безостановочная накачка Вашингтоном киевского режима новыми вооружениями фактически подстрекает его на силовые авантюры против жителей Донбасса".

Лондон готовит новые санкции, Джонсон едет в Восточную Европу

В субботу стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ближайшие дни посетит Восточную Европу. Кроме того, по данным российского посольства в Лондоне, глава британского МИД Лиз Трасс приедет с визитом в Россию в течение ближайших двух недель; "Дата согласована", - сообщило посольство в своем "Твиттере".

Джонсон также попросил руководителей вооруженных сил и спецслужб страны предоставить ему новые варианты ответа на то, что британское правительство называет "растущей российской агрессией". В эти выходные премьер-министр оценит предоставленные ему варианты, которые включают отправку дополнительных британских подразделений в восточноевропейские страны НАТО.

Ожидается, что в понедельник Форин-офис объявит в парламенте об ужесточении санкций против России, что позволит Лондону ударить по стратегическим и финансовым интересам Москвы.

На прошлой неделе Джонсон также принял участие в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом, европейскими лидерами и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. По заявлению Даунинг-стрит, участники звонка согласились, что "главным приоритетом остаются дипломатические переговоры с Россией".

Анализ: Отступить от края пропасти

Лиз Дюсет, дипломатический обозреватель Би-би-си

Дипломатические усилия становятся все более интенсивными с каждым днем. Всем хочется, чтобы эти действия выглядели как нечто реальное, но на самом деле делать никто ничего не хочет. Никто не намерен отправлять войска, чтобы принимать участие в войне против России на территории Украины.

Американский генерал Марк Милли предупредил об ужасающих последствиях войны ФОТО: Reuters

У всех при этом есть свои собственные интересы. Президент Байден имеет дело с печальными последствиями вывода войск из Афганистана. Германия переживает период после Ангелы Меркель. Британия пытается найти новое место в мире после брексита. А у президента Франции Эммануэля Макрона на носу выборы, запланированные на весну.

Но все хотят предотвратить новую войну на европейском пороге - и попытаться помешать попыткам президента Путина навести свой порядок в регионе. Крайне необычная вспышка гнева со стороны президента Зеленского, который призвал всех успокоиться, подчеркивает опасность эскалации риторики. Но Зеленский говорил и о другом: если эта война все же произойдет на Украине, она захлестнет и другие страны, начнутся "войны чужими руками".

Поэтому телефонные линии раскалены добела. Байден звонит Путину. Макрон делает то же. Теперь, вероятно, настанет очередь и премьер-министра Джонсона.

А Путин оказался ровно там, где он хочет быть: в центре мирового внимания.