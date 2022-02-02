Фото ⟩ Квартира в доме с историей: Лукьян Лебедев купил у Иоганна Герхарда участок за 2600 рублей

Улица Тяхтвере, историческое название которой Techelfersche, начала застраиваться в середине XVIII века, когда располагалась между городской стеной и мызой Тяхтвере.

ФОТО: KV.EE

Дом по адресу Тяхтвере, 6 находится на участке недвижимости с историческим номером 284, первое упоминание о котором в архивных документах относится к 1876 году. Именно тогда некий Лукьян Лебедев купил часть принадлежащего Иоганну Герхарду земельного участка за 2600 рублей. В 1904-1905 годах в этом доме жил писатель Эдуард Вильде. На первом этаже, со входом со двора, расположено коммерческое помещение. В 2011 дом был полностью отремонтирован. В 2021 году сделан ремонт в квартирах.

Так как улица идет в гору, планировка и трехэтажного каменного дома на три квартиры, и самих квартир весьма необычны.

ФОТО: KV.EE

Общая площадь выставленной на продажу квартиры - 92,7 м2. Жилая площадь - 82,4 м2. Квартира расположена на третьем этаже, а вход в нее находится на втором этаже дома.

ФОТО: KV.EE

Фактически квартира трехкомнатная и состоит из кухни-столовой, гостиной, двух спален, и санузла. Однако в Регистре строений она значится как двухкомнатная.

ФОТО: KV.EE

В цену входит вся мебель и техника, которые можно увидеть на фотографиях.