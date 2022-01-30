Тысячи человек в Вене протестовали против обязательной вакцинации от COVID-19

На субботу в Вене было заявлено 22 демонстрации против ограничений. Самая крупная из них собралась на площади Хельденплац, откуда отправилась по центральной улице Рингштрассе, опоясывающей центр города. Движение транспорта по улице частично ограничено.

Согласно правилам, протестующие обязаны носить маски и соблюдать дистанцию, но далеко не все этому следуют. Полиция уже провела одно задержание из-за несоблюдения ограничений. Демонстранты несут прокаты с надписями "Свободу вместо страха!", "За право самостоятельно решать, что делать со своим телом!", "Это моя жизнь!". Безопасность на демонстрации обеспечивают порядка несколько сотен полицейских.

С 1 февраля в Австрии вступает в силу закон об обязательной вакцинации. Закон будет действовать для всех лиц в возрасте от 18 лет, зарегистрированных в Австрии. С 15 марта соблюдение обязательства будет контролировать полиция, максимальный размер штрафа в течение года может составлять до 3,6 тысячи евро.