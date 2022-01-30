Без света в Эстонии остаются около 3 000 домохозяйств
Прошедший в Эстонии в субботу вечером сильный снежный шторм оставил без электричества десятки тысяч домохозяйств по всей стране.
Прошедший в Эстонии в субботу вечером сильный снежный шторм оставил без электричества десятки тысяч домохозяйств по всей стране.
Оперативные бригады компании Elektrilevi в течение последних часов ликвидировали последствия нескольких тысяч аварий в электросетях.
В пиковые часы в ночь на воскресенье количество обесточенных домохозяйств превышало 12 тысяч по всей Эстонии.
По данным на 9:25 утра воскресенья, без электричества оставались еще 2980 домохозяйств.
Ликвидация аварийных отключений, вызванных налипанием мокрого снега на провода, штормовым ветром и поваленными деревьями, продолжается.