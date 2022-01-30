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Без света в Эстонии остаются около 3 000 домохозяйств

Talvetorm Tallinnas. ФОТО: Sander Ilvest / Postimees

Прошедший в Эстонии в субботу вечером сильный снежный шторм оставил без электричества десятки тысяч домохозяйств по всей стране.

Оперативные бригады компании Elektrilevi в течение последних часов ликвидировали последствия нескольких тысяч аварий в электросетях.

В пиковые часы в ночь на воскресенье количество обесточенных домохозяйств превышало 12 тысяч по всей Эстонии.

По данным на 9:25 утра воскресенья, без электричества оставались еще 2980 домохозяйств.

Ликвидация аварийных отключений, вызванных налипанием мокрого снега на провода, штормовым ветром и поваленными деревьями, продолжается.

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